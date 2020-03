Coronavirus, Michelle Hunziker dedica un post alla madre

Con la positività al Coronavirus di Piero Chiambretti, numerosi volti di Mediaset, ospiti nelle ultime puntate di “CR4 – La Repubblica delle Donne” sono state invitate a mettersi in auto quarantena. Tra i vari nomi figura anche Michelle Hunziker, l’attuale conduttrice di “All Together Now” e “Striscia la notizia”.

In queste ore, Michelle Hunziker ha voluto scrivere un lungo post su Instagram, dichiarando di non vedere la madre da alcune settimane a causa proprio del Covid-19. Successivamente, interpellata da alcuni utenti, ha ammesso di stare bene nonostante sia molto dispiaciuta per Piero Chiambretti.

Le parole di Michelle Hunziker

Nel post pubblicato dalla conduttrice si può leggere: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni. Si è giustamente tappata in casa come tutti ed è a rischio a causa della sua età. Abbiamo evitato qualsiasi possibilità di contagio per lei…Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni”.

Successivamente Michelle Hunziker consiglia ai suoi followers di chiamare spesso i propri amici o parenti, con l’obbiettivo di farli ridere e di distrarli il più possibile. Nelle ultime righe arriva un ulteriore messaggio positivo, tuttavia non nasconde che questo evento possa cambiare un po’ tutti: “Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme….forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro…. in meglio”.

Tra i vari commenti al post una fan ha chiesto a Michelle Hunziker della presunta veridicità dietro alla quarantena dopo l’ospitata nella trasmissione “CR4 – La Repubblica delle Donne”. La conduttrice sembra confermare questa notizia, dichiarando fortunatamente di non aver contratto il Coronavirus e dedicando un pensiero a Chiambretti, che in questi giorni oltre a combattere il Coronavirus deve superare anche il lutto per la morte della madre: “Grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero… gli voglio molto bene”.