Coronavirus, Lady Gaga piange per l’Italia: "Siete nel mio cuore e nelle mie preghiere"

In questo difficile momento storico in cui il Coronavirus continua a seminare morte e dolore, la popstar mondiale italoamericana Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha mandato un messaggio d’amore, vicinanza e solidarietà all’Italia: “Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire se non che vi amo. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi nelle loro case”.

Con una voce incrinata dalla commozione, da Los Angeles Lady Gaga ha espresso affettuosamente tutto il suo amore nei confronti degli italiani, popolo sempre presente nel cuore della giovane cantante di origine siciliane: “Ho alcuni parenti in Sicilia, ma vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili gli uni con gli altri”.

Nel 1908 il nonno di Lady Gaga era emigrato da Naso (provincia di Messina) per trovare fortuna negli Stati Uniti d’America. Tale avventura si è rivelata essere un’ottima occasione per cambiare le sorti della sua famiglia e soprattutto il destino della sua amata nipote che, con il suo enorme talento, ha conquistato il mondo della musica internazionale. Nonostante la distanza, il legame con la bella Sicilia è sempre rimasto impresso nel cuore della celebre artista che, nel 2008, in occasione del concerto a Milano, ha incontrato per la prima volta la sua grande famiglia italiana.

Il video di Lady Gaga, inviato al cantante e amico Tiziano Ferro, che lo ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha riscaldato gli animi di moltissimi italiani che hanno molto apprezzato il profondo pensiero della cantante, capace di accendere una grande fiamma di speranza: “Vi mando le mie preghiere con tutto il mio cuore. Alcuni miei amici sostengono che quando le cose si fanno difficili, quello è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà”.

Il messaggio dell’apprezzata popstar si è chiuso con parole molto significative che, con tanta dolcezza e grazia, incoraggiano a continuare a lottare contro il virus, senza mai perdere la forza e la tenacia in grado di debellare questo crudele nemico: “Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio di qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno allo stivale”.