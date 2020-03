Coronavirus, Lady Gaga: “Ho parlato con Dio. Andrà tutto bene”

L’emergenza Coronavirus è un tema quantomai attuale in questo periodo storico mondiale. A parlarne non soltanto giornalisti e Tg di ogni nazione del mondo ma anche tantissimi personaggi famosi. Tra questo c’è Lady Gaga la quale afferma di aver parlato con Dio dell’attuale situazione mondiale.

“Non è facile per nessuno, ma la cosa più salutare da fare adesso è mettersi in auto-quarantena e non avere contatti con persone di oltre 65 anni o stare in luoghi affollati” afferma la cantante. “Pure io vorrei vedere i miei genitori e i miei nonni, ma in questo momento è più sicuro evitare e non rischiare di contagiare gli altri nel caso avessi la malattia” ha detto Lady Gaga parlando di quanto sta accadendo in questo momento nel mondo intero.

Lady Gaga: “Fidatevi, ho parlato con Dio”

A suscitare scalpore, però, non sono le riflessioni ed i suggerimenti della cantante, quanto alcune dichiarazioni particolari

“Fidatevi, ho parlato con Dio. Andrà tutto bene”. Sono queste le parole della cantante che hanno sconvolto il mondo intero. Affidate ai suoi profili social, infatti, hanno da subito avuto una grande risonanza tanto da fare il giro del mondo in pochissimo tempo.

Affermazioni sicuramente forti, che in questo particolare momento aprono ovviamente discussioni spesso dai toni forti in cui si distinguono più fazioni e pareri contrari.

Sempre sui suoi social, però, Lady Gaga parla anche del senso di responsabilità che ognuno di noi deve avere ed invita tutti a non uscire di casa. “Il mio pensiero del giorno è accettare che ci saranno tempi in cui ci sentiremo privi di potere e fuori controllo, ma che potremo riempire quello spazio con la gentilezza e prendere così parte alla soluzione di un problema mondiale. allora avremo il controllo. Possiamo creare la cura imparando a prenderci cura gli uni degli altri e di noi stessi in questo momento” conclude la cantante e attrice in riferimento alle misure che tanti Governi stanno prendendo.

L’emergenza Coronavirus, infatti, dilaga in più nazioni ed è per questo che in tanti, anche molti personaggi famosi, richiamano le varie popolazioni ad un atteggiamento responsabile invitandoli a rimanere a casa.