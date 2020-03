Coronavirus, la quarantena di Baby K: "Mi sono arresa"

Il Coronavirus non ha risparmiato nessun ambito della vita; il virus è stato capace di bloccare l’economia mondiale in pochissimo tempo. Tante sono state le attività costrette ad una forte quanto inevitabile battuta d’arresto. Persino la musica infatti ha subito un drastico calo, tanto sono i cantanti che hanno dovuto prendere l’amara decisione di rinviare i concerti.

Tra i tanti cantanti anche la nota cantante Baby K, nome d’arte di Claudia Judith Nahum, ha parlate apertamente al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando che anche lei, come tanti, ha deciso di fermarsi e di restare a casa, facendo quindi la sua parte nell’intento di combattere il Coronavirus.

La ragazza ha di recente rilasciato il suo nuovo singolo, tipico del suo stile, molto armonioso e allegro, che invoglia a viaggiare con la fantasia, intriso di un grande senso d’estate. Persino il titolo della canzone è molto promettente, “Buenos Aires“; il singolo è stato un regalo della cantante nei confronti dei suoi fan, in occasione di questo periodo molto buio.

La cantante inoltre svela come sta passando i suoi giorni di quarantena forzata, affermando: “Sono una che non sa mai stare ferma, ma mi sono arresa per il bene comune. Ho tirato fuori il mio kit di sopravvivenza: tanta vitamina C, film e musica“, non si lascia abbattere dalla depressione quindi Baby K, preferendo restare allegra e solare, soprattutto per gli altri, trasmettendo serenità.

La donna infatti molto spesso effettua anche delle live, dei pigiama party in lontananza, facendo quindi compagnia a chi, in questo periodo, sente di più il senso di peso di restare in casa. Infatti la ragazza afferma a tal proposito: “Resterò a casa, ma userò Internet per stare vicina a chi, a differenza mia, si sente più solo.” In ultimo l’artista ha promesso che una volta che tutta l’emergenza sarà rientrata, riprenderà i suoi concerti, rivelando che ci sono tante novità in cantiere, tanto da lasciare i suoi followers senza fiato, aggiungendo: “Tenetevi pronti!“.