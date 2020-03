Coronavirus, la disperazione di Gemma Galgani su Instagram: "Posso solo dirvi grazie"

Queste settimane che tutti stiamo vivendo, sono caratterizzate da giorni tristi, dolorosi e surreali. Tutto il mondo è contrassegnato da uno stato di angoscia che con ogni probabilità proseguirà fino a data da destinarsi, il mostro con il quale ci si ritrova da un mese a questa parte ormai, a fare i conti è il Coronavirus, un virus letale, che si trasmette da persona a persona e che da epidemia è ben presto divenuto pandemia.

La principale misura cautelativa è quella di restare a casa, evitare contatti di ogni tipo e mantenersi sempre un metro di distanza gli uni dagli altri. E’ possibile uscire solo per recarsi al supermercato o in farmacia e il Governo italiano sta fronteggiando come può la pandemia che miete vittime su vittime e un numero di contagiati spaventoso.

Il nord Italia è in ginocchio, la regione Lombardia allo stremo, ospedali saturi e medici e infermieri che c’è la stanno mettendo tutta in questa lotta, ma non sempre è facile, difatti sono loro i veri eroi. Anche le trasmissioni televisive sono state sospese e “Uomini e Donne” è una di queste, dame e cavalieri sono a casa in quarantena e l’amatissima Gemma Galgani, che sta vivendo la reclusione forzata da sola, nella sua casa di Torino, a più riprese ha manifestato sui social la sua tristezza per questo periodo così difficile per tutti.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Gemma ha postato un messaggio nel quale ricorda tutti i medici scomparsi in queste settimane a causa del Covid-19: “Massimiliano e Luciana, a tutti voi, che state lottando per salvare le nostre vite, posso solo dirvi una parola per eccellenza: ‘Grazie‘. Siete la nostra speranza, i nostri eroi! Con infinito affetto, ammirazione e commossa partecipazione Gemma!“.

Le parole della Galgani sono toccanti, arrivano dritte al cuore e mostrano la doverosa gratitudine della dama e degli italiani, per tutti i medici che in prima linea stanno combattendo questa battaglia e soprattutto il suo pensiero va a chi purtroppo questa lotta l’ha affrontata e persa. In molti condivideranno le parole di Gemma, tutti stretti in un unico grande abbraccio virtuale.