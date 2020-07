Coronavirus, Giulia De Lellis ha la febbre alta e fa il tampone

La nota influencer Giulia De Lellis, nei giorni scorsi si è assentata dai social. La cosa ha destato sospetto e preoccupazione tra i suoi numerosissimi followers, dato che la De Lellis è molto attiva e soprattutto molto amata e seguita. Da quando è approdata per la prima volta a “Uomini e Donne”, alla corte dell’allora tronista Andrea Damante, Giulia ne ha fatta di strada.

Oggi i numeri sono da capogiro e con ogni probabilità, dopo Chiara Ferragni, Giulia è l’influencer più seguita d’Italia. Risulta chiaro dunque che se la De Lellis si assenta anche solo per un giorno dai social, il fatto fa rumore e notizia. Questa volta però, alla base vi è una motivazione seria e importante e a confessarla è stata la stessa Giulia.

L’influencer ha ammesso di aver avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta a letto. Nello specifico Giulia, ha manifestato febbre alta e dolori articolari, tutti sintomi questi che in un momento così difficile e delicato come quello che stiamo attraversando, destano sospetto e preoccupazione. Per tale ragione, la De Lellis ha fatto il tampone per constatare se fosse o meno affetta da Coronavirus.

A rivelare il tutto è stata la stessa Giulia che, tornata sui social, ha registrato una serie di Instagram stories: “Ragazzi non mi avete sentito oggi perché sono a casa con la febbre. Non potete capire che male sono stata tutta la notte! Di un male inspiegabile, era tanto tempo che non stavo così male!“. L’ex corteggiatrice ha poi raccontato di essersi sottoposta al tampone e che per fortuna il risultato è stato negativo.

Giulia è nota per soffrire di ipocondria e dunque questa situazione l’ha messa abbastanza in agitazione. La febbre però è calata e adesso la De Lellis sta decisamente meglio: “La febbre mi si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid per mettervi un po’ tranquilli, dato che vi siete preoccupati tantissimo. Ho fatto tutti i tamponi del caso, non ho il Coronavirus. Potete stare tranquilli“.