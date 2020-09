Coronavirus, Gemma Galgani è senza lavoro e senza cassa integrazione

La pandemia da Coronavirus, ha gettato le basi per un mutamento sociale forte e prepotente. In Italia, il numero di vittime e contagiati ha toccato livelli inimmaginabili, con il personale sanitario che si è ritrovato a svolgere un lavoro al di sopra delle proprie possibilità. L’economia ne ha risentito tantissimo, con molti italiani che hanno perso il lavoro definitivamente o provvisoriamente.

Tra coloro che sono stati investiti dalla crisi, vi è anche la dama di “Uomini e Donne“, Gemma Galgani. La Galgani, prima e durante la sua presenza in trasmissione, ha lavorato al teatro Colosseo di Torino, nel ruolo di direttrice di sala. Un lavoro questo, che Gemma pratica fin da quando era giovane e di cui parla sempre con un certo orgoglio, soprattutto quando Tina Cipollari lo scredita e lo sminuisce.

Il covid-19 però ha mutato le carte in tavola e Gemma, come ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, è rimasta a casa e senza cassa integrazione. Ciò l’ha spinta a trasferirsi momentaneamente a Roma, dove è più semplice per lei spostarsi per le registrazioni di “Uomini e Donne”. Una situazione difficile questa che sta vivendo Gemma, che ha investito tantissimi italiani.

“Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino, dove lavoro, è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione. Ma, al di là di questo, la cosa che più mi fa soffrire è lo stop forzato del teatro: è brutto vedere fermo un mondo cui ho dedicato tutta la mia vita“, ha dichiarato la dama torinese.

Gemma è da tutta la vita che lavora in questo settore. Si tratta di una professione che ama e che svolge con immenso piacere. Nello specifico, la sua mansione consiste nel coordinare le casse, il bar, il guardaroba e le maschere del teatro. La dama torinese dunque è apparsa molto dispiaciuta per la piega che gli eventi hanno preso in merito al suo lavoro e si augura di tornare quanto prima alla normalità.