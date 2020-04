Coronavirus, Francesco Chiofalo preoccupato: “Ho febbre e tosse da giorni ma non mi fanno il tampone”

Francesco Chiofalo ha paura di aver contratto il coronavirus. Da giorni, infatti, ha febbre alta e tosse e chiede di aver fatto un tampone per verificare la sua positività o meno al Covid 19. La sua richiesta, però, fino ad oggi non sarebbe stata ascoltata dalle autorità competenti.

E’ con questo annuncio che Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island ed attualmente fidanzato con Antonella Fiordelisi, ha creato allarme tra i suoi fan in queste ore.

Come sta Francesco Chiofalo?

Durante una diretta sui social, infatti, Francesco avrebbe parlato apertamente ai suoi fan spiegando le sue condizioni di salute. Da giorni ha la febbre alta che fatica a scendere ed una tosse molto persistente. Due indizi che gli fanno temere di aver contratto il coronavirus.

“In questo periodo se ti prendono due tacche di febbre e la tosse comincia a trmare e pensare al peggio. Ho febbre alta e la tosse, poca tosse, oltre questi non ho altri sintomi se noncè la febbre ci mette tanto a scendere” ha dichiarato Chiofalo.

E’ dopo queste dichiarazioni che i sui fan gli hanno chiesto se era già stato sottoposto al tampone per capire davvero la natura di questi suoi malesseri. “Non me l’hanno più fatto alla fine. C’è gente che deve farlo e ha bisogno più di me. Per ora non me lo fanno, poi vediamo…speriamo che non ce ne sia proprio bisogno” ha aggiunto Chiofalo.

Intanto Francesco continua a rimanere in quarantena nella sua abitazione, lontano anche dalla sua fidanzata che sente continuamente e vede in videochiamata. Un contatto, questo, che però non può bastare a colmare il vuoto che avverte per via della lontananza.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo e soprattutto se ci saranno evoluzioni circa l’esito di un eventuale tampone. Di certo Francesco continuerà ad informare i suoi tanti follower che con affetto lo seguono ogni giorno e si preoccupano per lui.