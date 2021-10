Corona e Nina Moric, Carlos ricoverato in clinica per ossessioni: le rivelazioni

Un amore tormentato fatto di alti e bassi dove non sono mancati i conflitti, le battaglie legali per l’affidamento del figlio, a cui si sono aggiunte accuse reciproche, ma anche tanto amore e complicità: Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e sono di nuovo complici.

Tra la modella croata e l’ex re dei paparazzi è tornato il sereno. Ancora una volta. Adesso vivono insieme per il bene del figlio Carlos Maria che ora ha 19 anni. A testimoniare il riavvicinamento sono state una serie di scatti pubblicati dall’imprenditore siciliano sul suo profilo Instagram. Di recente Corona ha festeggiato il non ritorno in carcere.

La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che prima di sospendere a sua volta la reclusione carceraria, aveva rispedito Fabrizio in galera per violazione delle prescrizioni che riguardavano il differimento pena che gli è stato concesso. Di tutto questo ne parlerà mercoledì 6 ottobre ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti.

Intervistato dal settimanale Chi, Fabrizio Corona ha dichiarato che la sua è una delle più grandi storie di persecuzione giudiziaria. Secondo lui avrebbe dovuto prendere tre anni di carcere e farne soltanto uno. Alla fine ne ha presi quindici, ne ha fatti sei, ha trascorso cinque mesi in comunità e due ai domiciliari.

Il catanese ha raccontato anche che Carlos Maria ha avuto qualche problema di salute soprattutto durante l’ultimo anno di pandemia. Prima è stato per un po’ in una clinica a Milano, una volta uscito è stato male. Allora Nina Moric l’ha portato in Croazia dove la modella ha dei parenti fra cui un medico.

Tutto questo è accaduto mentre l’uomo era detenuto in carcere. Quando è uscito non sapeva neanche dove fosse suo figlio di preciso. È stato Carlos a farsi risentire, aveva delle ossessioni nei confronti di cose e persone. Nina ha deciso, in un secondo momento, di portarlo in Svizzera. Adesso pare che il ragazzo si sia ripreso, ha finito il liceo e vorrebbe iscriversi a Filosofia.

Carlos ha un unico sogno: vorrebbe tanto che la madre e il padre tornino a essere una coppia.