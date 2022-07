Corona, dichiarazioni choc contro Ilary Blasi: "Lo ha fatto per 20 anni.."

Ascolta questo articolo

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato“. Con questa frase Ilary Blasi ha comunicato la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti, ex capitano della Roma e bandiera della Nazionale italiana di Calcio. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, la notizia del comunicato era circolata sin dal pomeriggio dell’11 luglio. L’ufficialità della separazione è arrivata attorno alle ore 19:00 di quella stessa giornata.

Anche Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni, affermando di aver cercato di risolvere la crisi con la moglie, ma ormai anche secondo lui la separazione era la cosa più giusta da fare. Ilary ha informato che non seguiranno più notizie circa la loro separazione e ha chiesto rispetto per la sua famiglia e soprattutto per i suoi figli. Inutile dire che in queste ore ormai non si fa che parlare d’altro, e anche Fabrizio Corona ha detto la sua sulla vicenda. Vediamo quali sono state le sue parole.

Il mondo del gossip parla

Secondo quanto riferiscono i giornali in queste ore, la vicenda è molto chiaccherata anche negli ambienti del mondo dello spettacolo e del gossip, e già quando negli scorsi mesi cominciarono a circolare le voci di una loro possibile separazione (che i due avevano smentito) anche gente del calibro di Simona Ventura commentò la vicenda, ma in quell’occasione la Blasi non gradì le parole della conduttrice.

In queste ore, a seperazione ormai ufficializzata, anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è intervenuto sulla vicenda, usando parole molto pesanti nei confronti della stessa Ilary Blasi. Secondo Corona è lecito aspettarsi che nella vita le cose cambino ed è molto dispiaciuto per i figli della Blasi e di Totti che devono subire la separazione.

“Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite ed accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni” – queste le parole al vetriolo di Fabrizio Corona su Instagram. L’ex re dei paparazzi nel suo post ha taggato anche la conduttrice Ilary Blasi, vedremo come la prenderà.