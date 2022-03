Corona-Basciano a suon di frecciatine, la faida continua

I rapporti tra Fabrizio Corona, ex menager di Sophie Codegoni, e Alessandro Basciano, attuale fidanzato di lei, sembrano non trovare pace.

Tutto ha inizio quando, nella casa del GF Vip, arriva l’intervista rilasciata da Corona, nella quale il re dei paparazzi attacca pesantemente Basciano e afferma che sta aspettando fuori Sophie.

Tra la bella modella ed il manager c’era stato un flirt, mesi prima di entrare nel reality. Durante la permanenza nella casa, però, è scoppiato l’amore tra Sophie ed Alessandro. Le parole di Corona non sono per niente piaciute al Basciano che in un secondo momento ha dichiarato alla fidanzata che fuori dalla casa non avrebbe avuto bisogno del menager.

Una volta uscita, pare che Sophie si sia del tutto distaccata dall’agenzia di Corona. In un’intervista a Verissimo, la ragazza avrebbe affermato che se Fabrizio era per lei un amico ed una persona che aveva fatto molto, ad oggi era una delusione. Afferma di aver scoperto che non aveva adempiuto ad alcuni impegni lavorativi e che quindi ad oggi il rapporto di amicizia e di lavoro era stato sospeso.

Dopo questa intervista, Corona sui social aveva definito i fidanzati ‘due ebetini’. Ancora prima, aveva fatto, un paragone per la foto di un tatuaggio, definendo la coppia Basciano-Codegoni ‘un pacco amazon che arriva a casa’.

Mentre Sophie non ha mai risposto alle frecciatine di Corona, affermando anche nell’intervista che non farà il suo gioco, che è quello di far parlare di sé, Basciano risponde. Dopo averli definiti ebetini, Alessandro ha postato una foto di Fabrizio con la faccia da clown. Successivamente Corona, ha condiviso una serie di articoli con le sue dichiarazioni sulla coppia, dove ha scritto: “Potere della comunicazione, creo e disfo a mio piacere”.

La replica di Basciano, non tarda ad arrivare e posta una scarpa dove scrive: “L’unica cosa che puoi fare è allacciarmi le scarpe“, aggiungendo il simbolo di una corona.

Il re dei paparazzi, non ha preso bene l’allontanamento della Codegoni dalla sua agenzia e neanche la sua frequentazione con Alessandro. Ricordiamoci che prima che il Basciano, iniziasse a rispondere, Corona aveva affermato che dureranno pochi mesi e che Alessandro non è all’altezza di Sophie.