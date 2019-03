Corona arrestato, la Lucarelli punta il dito contro le ospitate in tv: "Sono i corresponsabili del suo ricadere"

Fabrizio Corona è stato di nuovo condotto in carcere e sembra abbia di nuovo perso la libertà che tanto aveva lodato nei mesi scorsi: il tutto potrebbe essere stato causato da ripetute infrazioni alle regole della libertà vigilata. A commentare l’accaduto non è mancata Selvaggia Lucarelli.

La nota giornalista, nonché giudice di Ballando con le Stelle, ha però cambiato i toni dei suoi attacchi rendendoli meno pungenti, ma altrettanto incisivi. La Lucarelli ha fatto sapere che tra lei e l’ex re dei paparazzi era in corso una querelle per via di alcune affermazioni scritte da Selvaggia che Corona aveva ritenuto false: “Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto sul Fatto che continuava a violare le regole dell’affidamento“, scrive la Lucarelli sulla sua pagina Facebook.

“Perché ho detto da Giletti che fa di tutto per tornare in carcere. Hanno archiviato. Si è opposto all’archiviazione. Quattro giorni fa siamo tornati davanti a un giudice perché per lui avrei scritto delle bugie. Mi sono dovuta difendere di nuovo tramite il mio avvocato.Ecco”, continua spiegando i motivi del contendere. insomma, un chiaro riferimento al noto motto “chi è causa del suo male pianga se stesso“.

Selvaggia Lucarelli punta il dito contro i programmi televisivi

Questa volta però la Lucarelli sembra non voler infierire come in passato, ma allo stesso tempo non si spiega come sia possibile che Corona caschi sempre nei suoi stessi errori: “Detto ciò la galera è il luogo più schifoso del mondo e non mi fa piacere che ci finisca lui, nè chiunque altro. Come possa aver voglia di tornarci rimane il mistero più fitto dell’universo“.

Tra i numerosi commenti lasciati dagli utenti sotto il post, qualcuno azzarda l’ipotesi che “il mistero più fitto dell’universo” possa avere un nome: cocaina. Ma Selvaggia non appoggia questa teoria, anzi con un secco: “La cocaina Corona non sa neppure cosa sia” mette un punto alla questione.

Quello che invece, secondo il suo punto di vista, ha giocato un ruolo determinante nell’arresto di Corona, sono state le varie ospitate in televisione: “Sono i corresponsabili del suo continuo ricadere nelle stesse dinamiche”. Ricordiamo infatti che Corona ultimamente è stato molto attivo nei vari programmi televisivi: Barbara D’Urso lo ha voluto a “Live – Non è la D’Urso“, facendo terminare l’intervista nel salotto di casa proprio per poter rispettare il coprifuoco. Mentre a L’Isola dei Famosi è stato protagonista di un duro videomessaggio diretto a Riccardo Fogli, fino ad arrivare all’ultima apparizione in tv a “Non è l’Arena“, di Massimo Giletti.