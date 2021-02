Corinne Clery si candida per il trono di U&D: "Dovrebbero fare quello che voglio io"

“Uomini e Donne” è senza ombra di dubbio uno dei programmi di punta in casa Mediaset. Negli anni ha dato visibilità a diversi personaggi, come Gemma Galgani e in molti, puntano a farvi parte solo per notorietà. Maria De Filippi ha forgiato la sua creatura, rendendola oggi una trasmissione di immenso successo e molto ambita anche da personaggi già appartenenti al mondo dello spettacolo.

Nelle ultime settimane, si è vociferato insistentemente che una versione vip di “Uomini e Donne” sarebbe presto andata in onda. La stessa De Filippi è intervenuta smentendo la cosa, ma nonostante ciò non mancano i personaggi famosi che si candidano al ruolo di tronista. L’attrice Corinne Clery per esempio, ha dichiarato che parteciperebbe volentieri al trono over.

Intervistata dal magazine “Nuovo”, la Clery ha ammesso che sarebbe divertente ricoprire il ruolo di tronista. L’attrice si è spinta anche oltre, raccontando quello che dovrebbero fare gli ipotetici corteggiatori: ” Non sarei facile nel programma. Dovrebbero fare quello che voglio io, perché sono una donna che dà molto, ma che pretende ancora di più“.

Ormai single da diverso tempo, Corinne si metterebbe volentieri in gioco alla corte della De Filippi, con l’intento di trovare l’uomo giusto che possa starle accanto. Anche se, per stessa ammissione dell’attrice, in amore non vuole accontentarsi. La Clery ha anche fatto l’identikit del suo uomo ideale, asserendo che deve farla ridere tantissimo e amare gli animali.

Insomma, Queen Mary è avvisata: Corinne Clery punta al trono più ambito d’Italia. L’attrice è alla ricerca di un compagno e lo zampino della De Filippi potrebbe rivelarsi provvidenziale in tal senso. Qualora “Uomini e Donne Vip” non dovesse mai andare in onda, ci sarebbe sempre il trono over che potrebbe accogliere la Clery e magari chissà, lei e Gemma potrebbero contendersi lo stesso uomo. Dunque, dopo Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis, anche Corinne si è candidata al trono.