Coppia Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, le nozze potrebbero avvenire allʼimprovviso

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova stanno ormai insieme da quasi cinque anni, hanno due bellissime figliolette e dormono ogni notte abbracciati l’uno all’altra. Mancano soltanto le tanto agognate nozze tra i due, ma le stesse potrebbero avvenire di punto in bianco. Ed addirittura totalmente casual, in jeans. Rocio Munoz Morales racconta al settimanale “F” il suo grande sentimento per il celeberrimo attore italiano Raoul Bova: “Nell’anima ci sentiamo già marito e moglie… Siamo un’unica cosa, un solo cuore ed un solo spirito“.

Rocio Munoz Morales è al fianco del bellissimo Raoul Bova ormai dal 2013, ha due figlie, Luna di soli 3 anni, e la piccolina Alma di 4 mesi appena compiuti. Bellissima, sensuale al punto giusto e molto semplice, Rocio non ha alcun dubbio in merito: “Raoul mi piace per il suo mondo interiore, per la sua profondità, per il suo modo di essere uomo e di amarmi facendomi sentire la principessa del mondo“.

La stessa Rocio rivela ai microfoni di “F” come Raoul gli piaccia e continui a piacergli dopo cinque anni vissuti intensamente. Inoltre la stessa rivela di sentire ancora le farfalle nello stomaco, una sensazione che ancora la emoziona molto.

Ogni singola parola di Rocio rivolta al compagno è un vero e proprio elogio all’amore sincero: “Più vivo con lui, più cresce il nostro rapporto e più sono sicura che è lui l’uomo della mia vita“.

La Morales rivela inoltre che l’amore tra lei e Raoul si vede anche nelle piccole cose di ogni giorno ed in quelle che gli piacciono meno. I due infatti non hanno paura a mostrarsi come sono, con i loro limiti ed i loro difetti. Inoltre continua rivelando che se una coppia arriva a questo punto della relazione, significa che ha iniziato il lungo viaggio della vita insieme.

La domanda dei fans però rimane sempre la stessa: Si sposeranno mai? “Sì, è un passo che prima o poi faremo…” conferma Rocio.

La Morales continua affermando che finirà magari come per il battesimo della piccola Luna, deciso da un giorno all’altro e svoltosi in jeans e camicia ad Assisi.