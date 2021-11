Le condizioni di salute della Regina Elisabetta non sarebbero buone,tanto che Buckingham Palace ha annunciato che la Regina non parteciperà più al servizio domenicale della memoria al Cenotafio di Londra, la tradizionale deposizione della ghirlanda in memoria dei caduti in guerra, per via un problema alla schiena.

Proprio oggi, domenica 14 novembre 2021, la Regina Elisabetta sarebbe dovuta tornare in pubblico, dopo diverse settimane di riposo prescritte dai medici, Ma proprio oggi, in occasione del Remembrance Day, il giorno in cui gli inglesi commemorano i caduti in guerra dinanzi al Cenotafio di Londra, dopo i due anni precedenti in cui, a causa del Covid, le cerimonie pubbliche erano state annullate, la Regina non potrà partecipare.

Le condizioni della Regina Elisabetta

Una nota che arriva direttamente da Buckingham Palace, ha fatto sapere:”La Regina, che ha avuto un problema alla schiena, ha deciso che non potrà assistere alla cerimonia”, specificando: “Sua Maestà è delusa dal fatto che perderà la giornata”. Si parla di una distorsione alla schiena, non correlata alle ragioni per le quali i medici avevano raccomandato alla sovrana britannica di riposare per qualche settimana, anche se dietro l’annullamento della sua apparizione in pubblico si teme che ci possa essere qualcosa di più grave.

Elisabetta avrebbe dovuto apparire alla finestra che si affaccia davanti al monumento, mentre, da ormai diversi anni, l’incarico di deporre la corona al Cenotafio spetta principe Carlo, alla presenza della duchessa di Cornovaglia, del duca e della duchessa di Cambridge, William e Kate.

Quello previsto oggi sarebbe stato il ritorno della regina, che ha 95 anni, alle cerimonie pubbliche dopo un rallentamento imposto da motivi di salute. Alla vigilia della Cop26 la sovrana aveva avuto un malore che aveva richiesto accertamenti e una notte in ospedale, in seguito al quale aveva dovuto cancellare gli impegni ufficiali per un paio di settimane.Tornano le preoccupazioni per la monarca, le cui condizioni di salute non sembrano essere tanto buone anche se, qualche settimana fa, era stata vista guidare la sua auto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai sudditi.