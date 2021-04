Nonostante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, sia ormai terminata da un paio di mesi, gli ex concorrenti stanno facendo ancora discutere sia nel bene, grazie alle amicizie nate negli studi di Cinecittà, che nel male.

Difatti per come ogni edizione della trasmissione più spiata d’Italia nascono delle rivalità che a volte sfociano anche in litigi molto pesanti. In questa seguente categoria rientrano sicuramente Samantha De Grenet e Stefania Orlando, che pure dopo il programma non si stanno tirando indietro con le frecciatine.

Scontri a distanza tra Stefania e Samantha

Alla rivista “Mio“, diretto da Silvia Santori, Samantha De Grenet rivela di non essere mai stata gelosa del bel rapporto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: “Il ‘GF Vip’ è finito e non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistono. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al GF che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando“.

Siccome Stefania Orlando resta una delle concorrenti più amate di questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, la stoccata da parte di Samantha De Grenet non è rimasta ignorata. Su Twitter gli utenti si sono immediatamente scatenati lanciando degli hashtag, arrivati poi anche in prima posizione, come “#nonsochisia” e “#stefaniaorlando”.

L’intervista sembra essere arrivata alla famiglia di Stefania Orlando, siccome è arrivato il commento di Simone Gianlorenzi. Il musicista, sempre su Twitter, ha voluto ironizzare su questa vicenda copiando l’intervista fatta dalla De Grenet: “Mia moglie? Non so chi sia”.

Su questa accusa Stefania Orlando non ha ancora commentato in maniera diretta ma, come riportato dal sito “Isa & Chia“, ha pubblicato una storia su Instagram probabilmente indirizzata a Samantha De Grenet: “Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano, eppure non possono fare a meno di osservarti. Perché quello che guardano della tua vita è comunque più interessante di quello che succede nella loro”.