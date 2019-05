Continua il tour culturale di Brad Pitt in Italia. I paparazzi lo pizzicano a dormire su un motoscafo a Venezia

Continua il tour culturale di Brad Pitt in Italia, lo stesso celebre attore, infatti, è stato pizzicato a Venezia dai paparazzi mentre schiacciava un profondo pisolino su un motoscafo durante la navigazione in un famoso canale della città.

Il celebre attore di Hollywood era vestito in modo del tutto casual, con una maglietta marrone, jeans neri e delle normalissime scarpe da ginnastica grigie. Sul volto aveva poggiato il suo berretto per proteggersi dal sole e dormiva beatamente sui sedili posteriori del natante a Venezia.

La sua giornata nella città veneta è cominciata visitando una importante mostra d’arte insieme al suo fidato amico Thomas Houseago, 47enne.

L’amicizia tra Houseago e Brad Pitt nasce nel 2017, anno in cui l’attore, in seguito al divorzio con la bellissima attrice Angelina Jolie, cominciò a recarsi nello studio artistico appartenente a Houseago per imparare a realizzare opere d’arte, in modo particolare a scolpire.

Il tutto è iniziato in seguito alla profonda crisi depressiva di Brad, avvenuta dopo il divorzio con Angelina, il quale sentiva la necessita di rilassarsi e non pensare all’amore ormai finito. Obiettivo ragiungibile soltanto mediante una profonda dedizione all’arte (voci di corridoio rivelano di oltre 15 ore al giorno passate a scolpire) ed ascoltando playlist molto tristi e malinconiche.

Altre voci rivelano al Dailymail che l’attore rimaneva da solo dopo la chiusura del laboratorio artistico, lavorando anche di notte fino alle prime luci dell’alba, scolpendo, ascoltando musica triste e meditando sul suo passato.

Chi lo ha incontrato rivela che Brad Pitt è una persona molto semplice ed umile, diverso da quello che si vede nei film campioni di incassi di Hollywood.

La stessa fonte rivela anche della notevole bravura dello stesso Brad sia a dipingere che a scolpire. Bravura che stava aumentando notevolmente di giorno in giorno e che ha migliorato di molto l’umore dell’attore, facendogli dimenticare in parte la depressione che lo ha attanagliato.