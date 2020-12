Confessione choc di Patrizia De Blanck: "Nella casa del GF ho vissuto con i topi in camera e il bagno puzzava"

Mentre l’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” si prepara ad accogliere i nuovi concorrenti, una delle protagoniste indiscusse è stata Patrizia De Blanck. La contessa è ormai fuori dai giochi da un mese circa, ma nonostante ciò ha comunque lasciato il segno. I suoi modi di fare irruenti, la sua scarsa igiene a detta di molti, hanno fatto di lei un personaggio del quale ancora oggi si parla.

Sia fuori la casa che dentro, si è molto parlato della contessa. La De Blanck, quando era rinchiusa nella casa del “Grande Fratello Vip” aveva una camera tutta sua. Gli altri vipponi hanno asserito che proprio in quella camera hanno visto i topi. Tommaso Zorzi ha lamentato il cattivo odore proveniente proprio dalla stanza della contessa, tanto che ciò avrebbe disturbato tutti gli inquilini, i quali hanno parlato di una mancanza di igiene.

Dopo tante teorie, ipotesi e congetture e dopo una smentita iniziale da parte della diretta interessata, proprio la De Blanck ha deciso di uscire allo scoperto e di svelare tutta la verità. Patrizia si è concessa in un’intervista al settimanale “Nuovo” e proprio in quell’occasione ha vuotato il sacco, ammettendo la scioccante verità: c’erano davvero dei topi nella sua camera privata al GF Vip. La nobildonna ha dichiarato di aver convissuto con due topini, per diverso tempo.

La De Blanck ha inoltre ammesso che il suo bagno personale puzzava, ma lei si tappava il naso e andava avanti, non dicendo mai nulla a nessuno per timore che potessero spostarla nella camera comune insieme agli altri. Insomma, la contessa ha confermato la versione dei fatti dei suoi compagni d’avventura, ammettendo una scarsa igiene nella sua camera e la permanenza di due topi.

“Il bagno della mia stanza non profumava, ma io mi tappavo il naso e andavo avanti nel timore mi spostassero nelle camere da letto comuni. Ad un certo punto sono comparsi due topi. Il più piccolo è scomparso subito, mentre quello più grande mi ha tenuto compagnia a lungo. Non capisco proprio perché tutti hanno paura dei topi, io li trovo così carini“, queste le parole della De Blanck al magazine “Nuovo”.