Complimenti al bagnino da parte di Nicolò Scalfi: il ragazzo è attratto da un uomo?

87 puntate all’attivo, un bottino da capogiro di ben 650mila euro che lo ha reso un vero campione, dotato di stoffa e classe; Nicolò Scalfi, il giovane 20enne bresciano può essere definito a tutti gli effetti un “record man” del famoso gioco a premi “Caduta libera“, condotto dal noto conduttore di casa Mediaset, Gerry Scotti.

Il ragazzo infatti in pochi mesi ha scalato la vetta della classifiche dei campioni, vincendo su tantissimi concorrenti, che immancabilmente cadevano nella botola del gioco, sconfitti dal giovane Nicolò. Come tutte le cose però, anche la duratura serie di vittorie per Scalfi doveva prima o poi trovare una fine e così, appena 10 giorni fa, il ragazzo è stato sconfitto, cadendo per l’ultima volta nella botola.

Persino Gerry Scotti si è commosso nel vedere il ragazzo sconfitto, ma così va il gioco a premi; inoltre il programma e la presenza del ragazzo hanno contribuito a rendere il quiz show della Mediaset un vero fenomeno mediatico, facendo ottenere, ad ogni serata, un vero record di audience per la fascia preserale; infatti proprio per questo Nicolò, dopo la stagione estiva, ritornerà nel programma a disputare il torneo dei campioni.

Nella scorsa puntata di “Caduta libera” è stato possibile anche ritrovare un concorrente già presente in passato, Christian il bagnino, ed anche questa volta la sua permanenza all’interno del gioco è durata pochi secondi, sconfitto dall’attuale campione, cadendo quindi di nuovo nella botola. La cosa che è parsa strana a molte persone, che seguono Nicolò Scalfi su Instragram, è il fatto che il ragazzo abbia pubblicato una storia facendo un complimento sul fisico di Christian.

In molti hanno maturato dei sospetti, ovviamente del tutto infondati, circa l’attrazione sessuale di Nicolò verso altri uomini; molti altri invece hanno semplicemente etichettato la cosa come un semplice complimento che un ragazzo fa nei confronti di una persona atleticamente preparata, e che non vi sia alcuna forma di omosessualità in ciò.