Compleanno Parietti: chi c’era e chi no del Grande Fratello Vip ai 60 anni di Alba

Grande reunion di alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 a casa di Alba Parietti a Milano dove, nella serata del 1° luglio scorso si è tenuto un bellissimo party per festeggiare i 60 anni della showgirl. Grazie ai post, video e Instagram stories condivisi da Francesco Oppini, si è appreso che tra gli invitati c’erano anche alcuni vipponi di Alfonso Signorini.

“E’ stata una festa stramaledettamente riuscita” queste le parole che la festeggiata ha scritto sul suo account social, e a dirla tutta, dalle immagini ed i video che circolano in rete, Alba ha perfettamente ragione. Gli elementi per fare di quella serata una festa riuscita c’erano tutti: bella gente, musica, buon cibo, ma soprattutto tanta voglia di divertimento.

Il desiderio di lasciarsi alle spalle un anno particolarmente difficile e pesante, dovuto alla pandemia da Coronavirus. A documentare la serata con delle Instagram Stories è stato il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco. L’ex gieffino ha ripreso anche alcuni dei suoi ex inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5, presenti all’evento.

Tra i tanti anche Cecilia Capriotti, l’amico Andrea Zelletta (arrivato in ritardo) accompagnato dalla compagna Natalia Paragoni e dalla sorella Alessia. In tanti la ricorderanno per una sua visita a sorpresa all’interno della Casa di Cinecittà per fare una sorta di dichiarazione a Andrea Zenga. Il figlio di Walter Zenga, però, sembra non averla nemmeno presa in considerazione, visto che dopo poco ha iniziato una liaison con Rosalinda Cannavò, conosciuta ai più come l’Adua del Vesco ex fidanzata di Gabriel Garko.

Chi altri c’era tra gli ex del GFVip al compleanno della Parietti? A fare gli auguri all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, c’era anche il fratello di Mario Balotelli, Enock. Quest’ultimo durante la permanenza nella casa del reality show di Canale 5 è stato appellato dall’altro coinquilino Fausto Leali con la parola neg*o.

I più attenti non hanno potuto non notare che Tommaso Zorzi non era presente all’evento. Tommy, si sa, al momento è in vacanza in Puglia con il suo compagno Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici. I due hanno recentemente ufficializzato la loro relazione. Mentre i rumors riferiscono di alcune incomprensioni tra l’ex vincitore del Grande Fratello Vip ed il figlio della Parietti.