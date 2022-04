Compleanno in sedia a rotelle per Flavio Briatore: con lui anche Elisabetta Gregoraci

Vedere Flavio Briatore su una sedia a rotelle è decisamente insolito, eppure è proprio così che l’ex manager di Formula Uno, oggi imprenditore di successo, ha festeggiato il suo 72esimo compleanno. E non l’ha fatto come al solito a Montecarlo, dove vive ormai da anni, bensì a Milano, nel locale “Crazy Pizza”, la pizzeria di proprietà che fa parte di una catena creata dallo stesso imprenditore e diffusa non solo in Italia, ma anche all’estero.

Il motivo per cui Flavio Briatore si trova costretto su una sedia a rotelle è stato spiegato dall’uomo sui social: qualche tempo fa, infatti, Briatore ha subito un intervento al tendine d’Achille, che in questa fase di degenza non può assolutamente sforzare. Di qui la necessita di usare la sedia a rotelle per almeno un paio di mesi.

Flavio Briatore festeggia i suoi 72 anni in sedia a rotelle

“Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille” scriveva Briatore lo scorso 29 marzo sul suo profilo ufficiale Instagram. “Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso”. L’imprenditore aveva concluso affermando che lo aspettava un periodo di immobilità durante il quale avrebbe continuato comunque a lavorare e a mantenersi attivo come sempre.

E infatti non ha rinunciato ai festeggiamenti per il compleanno, seppur in tono decisamente minore rispetto al passato. Accanto a lui c’erano ovviamente il figlio Nathan Falco, di dodici anni, e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, mamma del bambino. Non è un mistero per nessuno che i due ex coniugi hanno mantenuto rapporto ben più che cordiale, visto che passano molto tempo tutti assieme come una famiglia e a Montecarlo abitano a poche centinaia di metri di distanza.

Alla cena di compleanno di Briatore erano presenti anche molti amici dell’imprenditore piemontese e tutti sfoggiavano un look informale fatta eccezione per la Gregoraci, decisamente elegante in un outfit bianco con shorts, tacchi alti e maglioncino con le piume.