Compleanno da sogno per Elisabetta Gregoraci, polemiche per il regalo costosissimo: è di Briatore?

Anche quest’anno, in occasione del suo compleanno, Elisabetta Gregoraci ha organizzato una grande festa a Montecarlo, nel Principato di Monaco, dove vive assieme al figlio Nathan Falco Briatore. Tantissimi gli invitati, tra cui due ex protagonisti del GF Vip, ovvero Andrea Zelletta e Francesco Oppini, che sono tra i pochi con cui ha mantenuto i rapporti anche dopo la fine del reality show di Canale 5 cui ha partecipato lo scorso anno.

Anche se non compariva nelle foto, tra gli invitati c’era ovviamente Flavio Briatore, ex marito e padre di suo figlio, ma non solo; da tempo, infatti, si mormora che tra l’imprenditore piemontese e la show-girl calabrese ci sia ben più che un semplice rapporto d’affetto e di amicizia tra due ex coniugi. Che l’amore sia risbocciato? Elisabetta continua a sostenere di no, ma qualcosa non torna.

Il Corriere dedica una pagina intera (a pagamento) a Elisabetta Gregoraci: è un regalo di Flavio Briatore?

Soprattutto, c’è il mistero legato a un regalo costosissimo fatto a Elisabetta da un ammiratore misterioso. L’uomo, che non si è firmato, ha fatto i suoi auguri alla Gregoraci acquistando addirittura una pagina intera del Corriere della Sera. Sulla pagine in questione campeggia un maxi poster di Elisabetta accompagnato da questa frase sibillina: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, Auguri Elisabetta”.

E chi, se non Flavio Briatore, può aver avuto un simile pensiero? Indubbiamente l’ex manager di Formula 1 ha una disponibilità economica tale da poter acquistare senza problemi una pagina del quotidiano nazionale più famoso e venduto (e non è cosa da tutti). Va sottolineato, poi, come la Gregoraci nell’ultimo anno non sia mai stata avvistata o fotografata con un altro uomo accanto che non fosse lui.

Anzi, negli ultimi tempi la coppia sembra inseparabile, proprio come quando erano sposati. Difficile dunque che nella vita della protagonista del Grande Fratello Vip 5 ci sia un altro uomo altrettanto vicino da lei e altrettanto ricco, come sottolineano le malelingue sui social.