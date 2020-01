Compleanno amaro per Kate: Meghan Markle rompe il silenzio e le invia un messaggio

Non accenna a placarsi la risonanza mediatica della notizia bomba di appena qualche giorno fa sui duchi di Sussex Meghan Markle ed il principe Harry. Il giorno 9 Gennaio infatti la coppia ha deciso di divorziare dalla corona reale, intenti di diventare indipendenti, sia economicamente, ma anche dal punto di vista di figure rappresentative di Palazzo reale.

Una decisione molto importante, di certo non presa su due piedi, ma che ha gettato l’intera famiglia nello sconcerto e per certi aspetti, nel panico. Mai si era assistito a una scelta di tale portata nella corona, e di certo questo passo non ha fatto piacere alla Regina, che ha subito inviato il suo staff per analizzare i risvolti imminenti di tale notizia.

I tabloid Inglesi hanno subito soprannominato tale dichiarazione, chiamandola “Megxit“, in chiaro riferimento al chiaro movimento politico in atto in Uk che tutti conoscono sotto il nome di “Brexit“. Non si fa altro che parlare infatti dell’uscita dalla corona di Harry e Meghan, ciononostante, la dichiarazione è stata fatta nel momento più sbagliato per la duchessa di Cambridge Katte Middleton, ossia il 9 Gennaio, giorno del compleanno di Kate, subendo chiaramente ombra dalla notizia bomba lanciata dai cognati.

Nonostante tutto, in molti hanno inviato messaggi di auguri alla duchessa Kate, che ai suoi 38 anni, ha festeggiato il suo compleanno in maniera molto anonima e riservata; tra i tanti auguri, anche Meghan ha trovato il tempo di mandarle un messaggio di buon compleanno, rompendo così il silenzio.

Il messaggio in questione recitava, in maniera molto breve e sintetica: “Auguriamo un compleanno molto felice alla duchessa di Cambridge“, aggiungendo in senso affettuoso, un cuore e una torta, quasi a scusarsi per aver fatto la dichiarazione in un momento poco consono per la duchessa.

Da Kate nessuna reazione al commento in questione, ma dove invece sembra che vi sia uno schieramento di guerra, con tanto di minacce, è da parte del principe Carlo, insieme a figlio William, minacciando Harry di tagliare tutti i fondi economici se porterà tale iniziativa a termine. Intanto i duchi di Sussex sembrano più che convinti di tale decisione, decidendo di trasferirsi momentaneamente in Canada, almeno per il momento Meghan ed il piccolo Archie, mentre Harry è restato a Londra per chiarire le ultime negoziazioni per l’uscita dalla Royal Family.