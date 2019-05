Compie 12 anni Chanel, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi

Lo scorso 13 maggio è stato un giorno importante per la famiglia Totti. Chanel, la secondogenita di Francesco e Ilary Blasi ha infatti festeggiato il suo compleanno e il compimento dei 12 anni. Per l’occasione i genitori le hanno regalato una festa in grande stile in uno dei ristoranti romani più famosi e rinomati, di cui la famiglia è cliente abituale, l’Aqua By Lexus – Fish Restaurant.

Entrambi i genitori hanno pubblicato su Instagram le migliori foto scattate durante la festa di compleanno della figlia. Ilary Blasi, per l’occasione, ha sfoggiato un look molto casual, indossando una semplice salopette di pelle nera su una camicia di jeans. In una delle foto pubblicate Ilary è ritratta con i capelli raccolti in uno chignon, seduta accanto alla figlia mentre le dà un bacio sulla fronte.

La foto è stata scattata in un momento importante, quello del taglio della torta, che era un dolce a forma di cuore con fiori, macarons, fragole e candeline con il numero 12. La didascalia che accompagna la foto recita: “Auguri piccola donna. I love you“. Non è mancato naturalmente il commento di Totti sotto la foto, il papà della piccola ha infatti commentato orgoglioso: “A belle!”.

Anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha fatto gli auguri a sua figlia su Instagram, scrivendo: “Amore mio… il tempo passa troppo veloce“. Tra i tanti regali la bambina ha ricevuto anche una bellissima composizione di rose rosse e bianche che riproduce una C, ovvero l’iniziale del suo nome.

Chanel Totti, per festeggiare il suo compleanno, ha indossato una t-shirt bianca e si è legata i capelli in una coda di cavallo alta. La “piccola donna“, come la Blasi ha definito sua figlia, è identica alla madre: ha infatti dei grandi occhi blu, dei lunghi capelli biondi e dei lineamenti che la fanno somigliare ad una vera e propria bambola.