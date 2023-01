Come sta Jeremy Renner? Le condizioni dopo l’operazione, mentre emergono i dettagli dell’incidente

Ascolta questo articolo

Il portavoce dell’attore Jeremy Renner ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, mentre emergono i dettagli del grave incidente con uno spazzaneve che ha portato la star de Gli Avenger in terapia intensiva. Il 51enne, trasportato domenica in elisoccorso in ospedale, è stato operato lunedì.

Nella dichiarazione rilasciata lunedì in tarda serata, il portavoce di Renner afferma: “Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche ed è stato operato oggi, 2 gennaio 2023“. Secondo quanto confermato, l’attore è “uscito dall’intervento e rimane nell’unità di terapia intensiva in condizioni critiche, ma stabili“.

Le prime notizie parlavano solo di un incidente con uno spazzaneve, ma sono emersi ora maggiori dettagli su quanto successo alla star di “Hawkeye”. L’attore, nominato due volte al premio Oscar, stava liberando la strada dalla neve a vicino alla sua casa di Tahoe in modo che la sua famiglia potesse uscire dopo una massiccia tempesta di Capodanno.

Secondo un vicino, intorno alle 9 del mattino la grande macchina spalavene, chiamato Snowcat, ha investito accidentalmente una delle gambe di Jeremy, che stava perdendo molto sangue a causa della ferita. Un altro vicino, che è un medico, è riuscito a mettergli un laccio emostatico sulla gamba, per fermare l’emorragia fino all’arrivo dei paramedici.

L’area nella quale è avvenuto l’incidente è trattata dalla polizia come una scena del crimine, con le autorità che hanno sequestrato lo spazzaneve Snowcat coinvolto. Secondo quanto riportato, la macchina ha ampie funzionalità di sicurezza e non avrebbe dovuto ribaltarsi sull’attore.

Nel frattempo il collega Mark Ruffalo ha chiesto ai fan di pregare per Renner. L’attore 55enne, che nella saga de Gli Avenger interpreta Hulk a fianco di Jeremy, che veste i panni di Hawkeye, ha scritto sulle storie di Instagram: “Preghiere verso il nostro fratello per una completa e rapida guarigione. Per favore, inviate positività guaritrice verso di lui“.