"Come Sorelle", il cuore dell’attore turco Burak Yamantürk batte solo per la sua Ozge Ozpirincci

Classe 1983, l’attore Burak Yamantürk è nato a Izmit, nella provincia di Kocaeli, in Turchia. Conclusi gli studi al Conservatorio di Stato dell’Università di Belle Arti Mimar Sinan a Istanbul, Burak si è dedicato completamente al mondo della recitazione: una passione che, insieme alla musica, ha nutrito fin da bambino.

Il suo nome è molto conosciuto in Turchia soprattutto per la sua partecipazione a diverse serie televisive di successo. La sua ultima apparizione è stata nella recente fiction “Ya İstiklal Ya Ölüm” che, ambientata negli anni’20, racconta l’occupazione di Istanbul durante la prima guerra mondiale. Tale incarico ha permesso all’attore di cimentarsi in un ruolo interpretativo del tutto inedito cosi da ottenere ottimi riscontri dalla critica.

In Italia, Burak è conosciuto principalmente per aver offerto un volto al personaggio di Kenan Soykan nella fiction “Come sorelle”: il suo fascino, accompagnato da un temperamento tenebroso, ha concesso all’attore la possibilità di conquistare l’attenzione del pubblico di Canale 5 (soprattutto quello femminile) che ha molto apprezzato la sua interpretazione.

Diventato l’uomo dei sogni di molte donne, Burak continua a custodire con tanta discrezione la sua vita privata mostrando al suo pubblico solo qualche foto che lo ritrae con la donna della sua vita: l’attore turco è legato sentimentalmente con la collega Ozge Ozpirincci che ha stregato letteralmente il suo cuore.

Da anni, Burak coinvolge la sua compagna in ogni suo hobby o progetto, proprio come emerge dai numerosi scatti presenti nei loro rispettivi profili Instagram. Immortalati dai paparazzi a Before Sunset Beach a Çeşme (Turchia), la coppia si mostra molto unita e serena: i due innamorati giocano in acqua con il loro cane cosi da concedersi una vacanza molto tranquilla e lontana dai ritmi frenetici di Istanbul.

Nonostante la riservatezza della coppia, Burak e Ozge diventano spesso i protagonisti preferiti di varie riveste di gossip che seguono con attenzione ogni novità o spostamento dei due innamorati. La loro vacanza, terminata a Bozburun, si è conclusa con un bellissimo selfie scattato proprio da Burak che lo ha voluto abbellire con la seguente didascalia: “Il mio cuore, la mia mente e la mia anima sono rimasti in questo porto” .