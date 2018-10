Colossale figuraccia per il ristorante Cracco in Galleria, annuncia Bono Vox e inscena una truffa mediatica

Lo moglie del celeberrimo chef Carlo Cracco ha cercato di mettere una pezza alla colossale figuraccia social ma gli screenshot volano ed il danno è risultato irreversibile. Tutto è iniziato quando Rosa Fanti ha postato la foto di Bono Vox al ristorante Cracco in Galleria a Milano.

La bufera avvenuta nelle ore seguenti ha fatto precipitare la situazione e correre ai ripari: le lapidarie considerazioni degli internauti – sorpresi nel vedere il frontman degli U2, così impegnato nel sociale, pronto a ridurre l’inquinamento, a sfamare l’Africa, ad eliminare l’Aids, a riportare la pace in Medioriente – sono esplose come un petardo a Capodanno.

Bono ha sempre sfruttato l’immagine di leader degli U2 per portare avanti battaglie umanitarie: dalla questione irlandese ai diritti civili, dal G8, dove spronò tutti i paesi a donare più fondi per l’Africa, all’attuale fenomeno immigratorio che sta coinvolgendo l’Europa. I followers basiti hanno preso ad osservare come la star sia il classico esempio di predica bene e razzola male, un tipo capace di lanciare dal palco del Forum di Assago proclami su povertà, immigrazione, accoglienza per poi andare a cenare nell’esclusivo ristorante dello chef Cracco.

La moglie di Cracco costretta a svelare l’inganno

Accortasi della bufera scatenata miss Cracco ha fatto dietrofront, ha dovuto svelare lo squallido inganno e far comprendere la truffa mediatica messa in atto, modificando gli hashtag su Instagram: da #thebest a #èluiononèlui. Il tipo immortalato nella foto era semplicemente il sosia di Bono Vox, tale Angelino Lanzino.

Rosa Fanti si era addirittura spinta a rispondere ai fans che le chiedevano delucidazioni in merito alla presenza del cantante nel locale: “Si è presentato all’improvviso senza prenotare“. Gli utenti, scoperto l’inganno, si sono scatenati ed hanno incominciato ad attaccare ferocemente la moglie dell’ex giurato di MasterChef: “Rosa Fanti vi vuole gabbare tutti! Quello che non sopporto e’ l’articolo crudele, stupido ed ingrato che hanno scritto sul vero Bono, ecco!”.