Colin Firth si separa dalla moglie italiana facendo gioire le numerose fan

“Colin e Livia Firth si sono separati. Restano amici e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono di rispettare la loro privacy. Non ci saranno altri commenti”. Con questo breve comunicato, la coppia d’oro del cinema formata dal Colin Firth e la moglie Livia Giuggioli ha comunicato ai media inglesi la notizia della fine del loro matrimonio.

L’indimenticabile Giorgio VI de Il discorso del re e la produttrice e attivista italiana, si erano conosciuti nel 1995 sul set del film Nostromo. Dal loro matrimonio celebrato due anni dopo, erano nati i figli Luca e Matteo. La loro unione sembrava andare per il meglio, quando nemmeno due anni fa è arrivata la doccia fredda che si è abbattuta sull’attore, compromettendo in maniera irreparabile la loro relazione.

La moglie Livia ha infatti ammesso di avere avuto una relazione extraconiugale con Marco Brancaccia, giornalista nonché ex corrispondente Ansa dal Brasile. Consumata tra il 2015 e il 2016 quando le cose tra Colin e la moglie non procedevano per il meglio, si è poi conclusa nel peggiore dei modi: i Firth hanno denunciato il giornalista per aver portato avanti una molesta campagna di stalking. Alla controquerela per calunnia e diffamazione, si è infine optato per un accordo extragiudiziale, dettato dall’esigenza di tutelare entrambe le famiglie coinvolte.

Proprio in ragione di questi precedenti, le fan dell’attore premio Oscar sono tutte dalla sua parte. In barba a qualsiasi forma di solidarietà femminile, sono state proprio loro a non mostrare la minima pietà nei confronti della moglie, giudicata colpevole per aver tradito un sex symbol come Colin Firth.

Considerato la giusta combinazione tra il gentiluomo e il seduttore, il tenero Mark Darcy con tanto di maglione con le renne che compare al fianco di Renée Zellweger, è entrato nell’immaginario collettivo come prototipo più romantico di cavaliere senza macchia del XXI secolo. Sui social è stato così inondato di messaggi di solidarietà ed incoraggiamento: le sostenitrici più focose non hanno mancato di scrivergli “Sposa me!” oppure “Fregatene Colin, il mondo è pieno di Bridget Jones”.