Cloris Brosca: ecco cosa fa oggi la celebre “Zingara della Luna Nera”

Il suo ruolo di Zingara è rimasto un’icona della televisione degli anni Novanta, quando grande era la popolarità di Luna Park, programma preserale di casa Rai che si contrapponeva a La ruota della fortuna di Mike Bongiorno. Una delle indiscusse protagoniste della trasmissione era proprio lei, Cloris Brosca che con la carta della Luna Nera metteva in apprensione qualsiasi concorrente.

A distanza di oltre un ventennio da quella storica trasmissione, Cloris Brosca ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy in cui oltre a raccontare di quel periodo coinciso con l’apice della sua carriera, ha anche svelato cosa abbia fatto alla conclusione di quel progetto che ha lasciato il segno nella memoria dei numerosi fan.

Lei che in carriera può vantarsi di aver collaborato con mostri sacri del cinema nostrano come Eduardo De Filippo, Marcello Mastroianni, Giuseppe Tornatore, Gigi Proietti e Massimo Troisi, è grata alla Zingara per averle dato tanta notorietà, seppur in un ruolo che non era proprio il suo, o che comunque non le interessava per davvero.

All’epoca troppo impegnata in questo progetto televisivo, non aveva nemmeno il tempo di chiedersi se fosse veramente la strada che volesse seguire. Quando però ha avuto modo di fermarsi per porsi la domanda, ha deciso che sarebbe stato meglio prendersi un anno sabbatico, nel quale decidere sul da farsi. Alla fine a prevalere sono stati gli interessi teatrali, una strada in cui si è lanciata a capofitto attraverso la scrittura di idee e testi per spettacoli teatrali.

Il teatro ha così dato alla 62enne attrice napoletana la felicità e le soddisfazioni che tanto desiderava. Ciononostante non nasconde che avrebbe voluto partecipare a qualche fiction, ma non si è mai proposta, in quanto il più delle volte incapace di capitalizzare la popolarità televisiva. “Io non sapevo bene neanche a chi rivolgermi e a chi dire che avrei voluto lavorare. Probabilmente non ho avuto l’agente giusto che mi facesse capire quale fosse la direzione da prendere, ma non ho rimpianti” ha concluso l’attrice che ha oggi modo di lavorare nei più grandi e famosi teatri d’Italia.