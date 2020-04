Clizia Incorvaia parla di Paolo e attacca Costantino della Gherardesca

Intervistata dal sito “Super Guida Tv“, Clizia Incorvaia si dichiara molto felice per la sua esperienza “Grande Fratello Vip”, giacché le ha regalato mesi di leggerezza e spensieratezza. Per questo motivo si paragona ad una fenice dal momento che, dopo mesi di sofferenza, è riuscita a risorgere dalle ceneri più forte di prima.

Successivamente commenta le parole riservate da Antonella Elia, che l’ha definita una persona molto attenta alla bellezza: “La vanità è il mio peccato preferito. Da quando sarei imputabile come persona orribile per il fatto di essere vanitosa? Quel poco di vanità ce l’ho seppur conservando il lato ironico”.

La storia d’amore con Paolo Ciavarro

Ma come ci si può immaginare, Clizia Incorvaia è al centro dell’attenzione per la sua relazione con Paolo Ciavarro. I due, come ha fatto capire Clizia in questa intervista, possono ormai definirsi una vera e propria coppia, anche se al momento a causa del Coronavirus non sono ancora riusciti a vedersi.

Parlando proprio di Paolo, Clizia non si risparmia con i complimenti: “È un uomo d’altri tempi e per me è un principe. Ha un’eleganza innata e ha un forte senso dell’humour. Ha saputo flirtare con me e ogni carezza aveva un determinato peso”. Tuttavia non tutti credono alla storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Infatti, nelle ultime puntate di “Live – Non è la D’Urso“, Costantino della Gherardesca, noto per la sua conduzione di “Pechino Express” su Rai 2, ha messo in dubbio i sentimenti dell’influencer.

Clizia Incorvaia, approfittando di questa intervista, lancia un duro attacco nei confronti del conduttore: “Meglio che si rimetta i panni di Maga Maghella quando leggeva le carte nel programma di Chiambretti che sono più adatti a lui piuttosto che fare come sta facendo adesso”. A causa del Covid-19, ad oggi è praticamente impossibile progettare il futuro. Nonostante questo, Clizia ammette di volersi sposare nuovamente, poiché crede ancora all’amore eterno.