Clizia Incorvaia, orrore sul figlio appena nato: la notizia da brividi fa il giro del web

Ascolta questo articolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip, da allora è sbocciato l’amore e la coppia non si è più separata. A febbraio è nato il loro primo figlio Gabriele, del quale spesso la show girl mostra alcuni momenti di vita molto teneri sui social. Proprio per questo è stata sempre bersagliata dagli haters, che la ricoprono costantemente di critiche per i video che posta.

Di recente la Incorvaia si è vista persino costretta a rimuovere un video in quanto è stato oggetto di brutti commenti d’odio. L’ex moglie di Francesco Sarcina è giunta ormai al limite della sopportazione, tanto da lasciarsi andare ad un duro sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram: ecco cosa ha detto.

Lo sfogo di Clizia

A far divampare l’aspra polemica un video della prima pappa del figlio Gabriele. In sostanza, l’ex gieffina aveva già rivelato tempo fa di non poter più allattare il bambino non avendo più latte, motivo per il quale ha proceduto gradualmente con lo svezzamento. Immediatamente il suo profilo è stato preso d’assalto da critiche molto cattive da parte di chi non ha visto di buon occhio la scelta della Incorvaia di far seguire al figlio questo percorso.

Alla fine la donna ha deciso di cancellare la registrazione, lasciandone solo una piccola parte nelle stories. Successivamente ha commentato così la sua scelta: “Ho dovuto eliminare il video della prima pappa di Gabriele perché non voglio energie negative e gente che scriva cose senza criterio sotto un video di bellezza”. Ormai sfinita da questi continui attacchi gratuiti, la compagna di Ciavarro ha preferito togliere da Instagram il video “per non permettere a gentaglia di rovinare e inquinare anche ciò”.

L’ex gieffina ha poi puntualizzato di aver seguito semplicemente le prescrizioni del pediatra e di non aver bisogno, dunque, delle indicazioni di altre persone: “A tutti i pediatri improvvisati sul web: abbiamo iniziato lo svezzamento piano piano, adesso abbiamo provato la frutta, e poi capiremo. Tutto questo dopo aver parlato con il nostro pediatra”. Poprio a fronte delle continue critiche, in passato Clizia aveva lanciato un appello a tutte le mamme invitandole a dare il meglio di sè senza curarsi della pressione sociale imposta dagli altri.