Clizia Incorvaia, la tremenda notizia sul figlio appena nato è appena arrivata in diretta Tv

Appena rientrati dalla splendida vacanza in Sicilia, la coppia si è subito trovata a fare i conti con una terribile situazione. A Lampedusa hanno passato delle splendide settimane all’insegna del relax e delle gite in barca, tutto documentato dalla pagina social della modella, la quale con entusiasmo scriveva: “Lampedusa è la nostra isola dell’amore“.

Tutto questo entusiasmo è stato bruscamente smorzato non appena sono rientrati a Roma, non potevano sapere ciò che aspettava. Entrambi hanno contratto il covid, perciò hanno dovuto passare il solito periodo di isolamento lontani dai figli e dai loro cari. Ma non è tutto, anche per il piccolo Gabriele le cose si sono messe male: ecco perchè.

La terribile notizia

Il rientro alla vita di tutti i giorni è stato davvero duro per Clizia e Paolo, la positività al covid li ha spiazzati relegandoli ad un triste isolamento. In quei giorni di solitudine, la nota influencer siciliana ha avvertito molto la mancanza dei figli: “Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma! Siamo isolati poiché risultati positivi al covid. Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza. Love C”.

Se inizialmente i bambini se la sono cavata evitando il virus, alla fine è risultato positivo anche il piccolo Gabriele, di appena 5 mesi. All’improvviso anche il neonato ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia, certificata poi dal canonico tampone covid. Sullo stato di salute del piccolo Clizia ha preferito non esporsi, aggiornando i suoi fan solo quando il pericolo è scampato: “Non avevo scritto per non farvi preoccupare ma anche il piccolo Gabri aveva contratto il covid con febbre alta etc. Ora il peggio è passato“.

Dopo tanti giorni di isolamento, finalmente la famiglia ha potuto ora ricongiungersi. L’influencer ha pubblicato una foto su Instagram che li ritrae tutti e 4 di nuovo insieme, più sorridenti e felici che mai. A corredo dello scatto questo commento entusiasta: “Sono state giornate impegnative i genitori capiranno anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!! Grateful”.