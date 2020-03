Clizia Incorvaia felice dopo il GF Vip: il perdono della madre

Non si smette mai di parlare di Clizia Incorvaia, la ragazza infatti trova sempre il modo per avere i riflettori su di sé e, a quanto pare, ci riesce anche bene. Da poco finita la sua esperienza presso il “Grande Fratello Vip“, la ragazza ha poi rilasciato non poche interviste presso vari magazine e programmi televisivi di gossip, dove ha rivelato in più riprese vari aspetti inediti delle sue vicende e della sua vita.

Di recente infatti la donna ha rilasciato un’altra bomba riguardante la sua età. In effetti Clizia è sempre apparsa titubante circa il rapporto che stava nascendo tra lei e Paolo Ciavarro, sottolineando a più riprese che tra loro vigeva una netta differenza generazionale, che di fatto in molti non hanno poi visto, dato che Clizia ha da sempre dichiarato di avere 35 anni.

Nonostante ciò, di recente la ragazza ha dichiarato che ha mentito sulla sua età, nella speranza di entrare a far parte della casa di Cinecittà, ma che in realtà è più grande di ciò che ha dichiarato, avendo di fatto quasi 40 anni. Clizia è nata nel 1980, ma da sempre il suo manager gli aveva consigliato di evitare di dichiarare la vera età e di dire di avere almeno quattro anni in meno.

Inoltre, durante una recente intervista rilasciata a “DiPiù” la donna ha rivelato che da poco ha avuto modo di appianare alcune divergenze sorte tra lei e la madre; come in pochi sanno, infatti, la mamma di Clizia ha studiato per diventare magistrato e di certo non ha affatto preso bene la sua esternazione che le ha causato la squalifica dal gioco, ovvero le parole usate nei confronti di Andrea Denver.

All’epoca dei fatti la ragazza attaccò Denver, affermando: “Sei un Buscetta, un pentito, io non parlo con i pentiti“, e questo ha scatenato la delusione e la rabbia della madre, che da sempre combatte contro questo tipo di tematiche. Pare però che, a distanza di tempo, madre e figlia siano giunte a miti consigli, appianando le divergenze passate e ora Clizia appare più solare che mai, nonostante la squalifica.