Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, spunta l’anello: le nozze si avvicinano

Si sono incontrati durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, lì si sono innamorati ed ora sembrano amarsi più che mai. Si parla dell’influencer Clizia Incovaia e di Paolo Ciavarro. Inizialmente il pubblico non faceva molto affidamento sulla coppia, pensando che fosse solo una cotta momentanea, niente di eccessivamente serio.

Col tempo, però, i giorni sono diventati settimane e le settimane sono diventate mesi, arrivando al nono mese di fidanzamento. Un amore nato per caso, ma che oggi ha tutte le intenzioni di perdurare nel tempo, tanto che la Incorvaia, dopo tanto tempo, ha finalmente postato la foto che molti fan desideravano, la sua mano con tanto di anello di fidanzamento, donatogli da Paolo.

Nella foto si legge una sola parola, breve ma molto intensa: “È una promessa“; la risposta annessa di Paolo “Mantenuta“. I fan a questo punto attendono con gioia il passo successivo, il matrimonio. In effetti i due ragazzi non hanno mai fatto mistero che vorrebbero molto convolare a nozze, ma una serie di impedimenti compromettono la realizzazione di questo sogno.

La Incorvaia infatti deve prima risolvere alcuni aspetti della sua vita, legate al suo precedente matrimonio con Francesco Sarcina, in quanto i due legalmente risultano ancora sposati. Bisognerebbe quindi iniziare con le pratiche del divorzio. In una recente intervista doppia, in compagnia di Eleonora Giorgi, Clizia affermò che il matrimonio era ancora un pensiero lontano, in quanto: “Manca l’anello. Manca tutto“.

Ora che l’anello è stato messo al dito, sembra quindi che il progetto del matrimonio si avvicini sempre di più. C’è da dire che questo non è proprio il periodo adeguato per iniziare un progetto del genere, considerando che a causa dell’emergenza Covid-19 molti matrimoni sono saltati e altri sono stati rinviati a data da definire, ma ciò non toglie che a breve si potrà finalmente conoscere la data del matrimonio tra Clizia e Paolo.