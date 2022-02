Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno coronato il sogno di diventare genitori. I due nelle scorse ore sono diventati rispettivamente madre e padre del piccolo Gabriele. Ne hanno dato notizia loro stessi con un post su Instagram. “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro” – così ha scritto Clizia sul noto social network. Il posto è stato condiviso anche da Paolo sulle sue pagine social. All’annuncio i fan della coppia sono andati in visibilio.

Ad esprimere felicitazioni per essere diventati genitori sono stati anche tantissimi amici e colleghi, che attendevano con ansia la nascita del piccolino. I due si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello VIP: lì è sbocciato il loro amore che hanno portato avanti per tutto questo tempo fino a coronare la loro unione con l’arrivo di un bambino. Prima di arrivare a questo traguardo però la coppia ha anche dovuto affrontare momenti poco sereni.

Il Covid

Clizia è stata infatti colpita seriamente dal Covid negli scorsi mesi, e ha dovuto lottare per superare la malattia. Fortunatamente la gravidanza non è stata a rischio e la donna si è sottoposta costantemente a diversi controlli. Nonostante l’infezione da Sars-CoV-2 il piccolo Gabriele è nato senza nessuna complicazione.

Tra i fan e gli amici c’era preoccupazione soprattutto dopo che Clizia fu trovata positiva al Covid-19. Come si sa la malattia può avere gravi conseguenze sulle donne che sono in dolce attesa. Clizia ha regalato così un fratellino a Nina, la sua bimba nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina.

“Ti devasta psicologicamente” – così aveva detto Clizia durante il suo periodo di positività al Covid, da cui era affetta ancora a Capodanno. Lo scorso giugno ha aperto anche alla possibilità di matrimonio proprio con Paolo. “A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa” – così aveva detto Clizia Incorvaia.