Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza

Dopo l’annuncio fatto via social dell’arrivo di un bebé per la coppia di ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, arriva a stretto giro di posta anche il commento della futura nonna Eleonora Giorgi. Per la Incorvaia questa è la sua seconda gravidanza, poiché è già mamma di Nina avuta dal cantante Francesco Sarcina.

Dopo aver tenuta segreta la notizia per molto tempo, l’ex gieffina ha pubblicato nelle scorse ore uno scatto che la ritrae al fianco di Paolo, mentre espongono in favore di camera una foto: la prima ecografia del loro bambino. Con un look total white e sempre molto belli ed affiatati, la coppia ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Gente.

Sul noto rotocalco si apprende che il nascituro è stato concepito a Lampedusa, dove la famiglia Ciavarro ha una splendida dimora. La modella ha raccontato come sta vivendo la gravidanza. Che sta procedendo con qualche problema. A darle qualche fastidio infatti sono i classici sintomi che si riscontrano in una donna in dolce attesa.

L’annuncio della gravidanza di Clizia ha suscitato un grande entusiasmo da parte dei fan della coppia. Ma come accade sempre in questi casi, non sono mancati gli attacchi degli haters. Clizia ha voluto commentare la sua scelta di diventare mamma per la seconda volta a quaranta anni. Dal suo sfogo si apprende che chi ritiene ciò puerile e melenso può andare oltre.

Per gli altri che sono pronti ad ascoltare invece, non si faccia mai convincere da un medico che a quell’età non si può più avere un figlio. Nelle ultime ore anche Eleonora Giorgi ha voluto commentare la notizia sui social. Su Instagram ha scritto: “Pare che diventerò nonna, che bello“. Dopo la fine del Grande Fratello Vip nel 2020, Clizia e Paolo si sono promessi di vivere il futuro insieme. E così è stato.