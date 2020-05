Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, duro attacco di Deianira Marzano dopo l’ospitata a "Live – Non è la D’Urso"

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono innamorati durante il reality show “Grande Fratello Vip“. Un amore nato sotto i riflettori con alcune difficoltà; i due ragazzi infatti sono stati lontani per molto tempo, senza alcuna possibilità di potersi vedere, un po’ dovuta all’eliminazione della Incorvaia, un po’ dovuta al Coronavirus.

Dopo questo lungo periodo di lontananza, i due ragazzi hanno però avuto finalmente modo di potersi riabbracciare, infatti Paolo è volato in Sicilia, ed ha trascorso 14 giorni di quarantena solo per poter stare insieme alla sua Clizia. I due sono stati ospiti del programma di Barbara D’Urso “Live- Non è la D’Urso” dove i due avrebbero dovuto vedersi per la prima volta in studio.

Per sorpresa di tutti però, sia di Barbara che dei telespettatori, i due ragazzi sono stati smascherati dalla padrona di casa, lamentando un atteggiamento poco corretto nei suoi confronti. Pare infatti che Paolo e Clizia si siano visti qualche giorno prima per fare qualche foto insieme per una nota rivista. Ovviamente l’imbarazzo è calato in studio.

La famosa opinionista Deianira Marzano ha commentato in maniera aspra la questione, venendo appoggiata anche dai suoi fan: “Vergognosi, hanno preso in giro gli spettatori, Barbara e tutta la trasmissione. Sono proprio contenta perché sono mesi che sto dicendo che questa è una grandissima falsa e opportunista, lui la stessa cosa. Vedetevi la farsa dell’incontro così siete contenti. “

La Marzano si scaglia anche contro Eleonora Giorgi, accusandola di essere stata complice, di essere stata anche lei a conoscenza che i due si erano visti prima della trasmissione: “Eleonora Giorgio dice ‘Bellissimo, bellissimo’ ma bellissimo di cosa? Della figura che tuo figlio ha fatto con quell’altra?” A dare manforte alla questione è stato anche Sossio Aruta ed Emanuele Tittocchia che non hanno mai creduto nella sincerità di Clizia, spendendo nei riguardi della ragazza forti critiche.