Clizia e Paolo si sposano? Silenzio rotto su Incorvaia e Ciavarro: spoiler

Clizia Incorvaia è incinta. Ad annunciarlo è stata lei insieme al compagno Paolo Ciavarro in una intervista al settimanale Gente. La coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha condiviso la gioia da futuri genitori anche sui social pubblicando una foto insieme e stringendo tra le mani l’ecografia.

Dopo la figlia Nina, avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, l’influencer diventerà madre per la seconda volta all’età di 40 anni. Da circa un anno e mezzo vivono una bellissima storia d’amore. Dallo scorso gennaio convivono insieme e hanno messo su casa per la loro famiglia nella Capitale.

L’argomento figli era già nell’aria da qualche tempo: entrambi non hanno mai nascosto di desiderare un figlio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? La possibilità di un matrimonio c’è, se ne discute, ma al momento sembra non essere arrivata la proposta da parte del figlio di Eleonora Giorgi.

Proprio sui social è successa una piccola gaffe, imbarazzo convertito in spoiler proprio da Clizia Incorvaia in persona. Fernanda Lessa, che con la fashion blogger e l’opinionista di Forum ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip quarta edizione, ha fatto gli auguri per la gravidanza. La top model brasiliana ha capito che i due avessero progettato anche il loro matrimonio, tanto che ha chiesto se sarebbe stata invitata alla cerimonia.

La Incorvaia ha fatto chiarezza, confessando che al momento non vi è alcun progetto sulle nozze perché il suo compagno non le ha ancora fatto la fatidica proposta: “Certo, scherzi? Prima attendo però la proposta del piccolo lord“. Sull’argomento fiori d’arancio Clizia ha più volte scherzato anche durante le interviste. Di recente, in radio, ha dichiarato che il matrimonio ci sarà quando Paolo Ciavarro le regalerà un diamante rosa. Magari la proposta potrebbe arrivare una volta nato il primo frutto del loro amore.