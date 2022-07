Ascolta questo articolo

Clio Zammatteo, divenuta popolare con lo pseudonimo “Clio MakeUp” grazie a tutorial di trucco che l’hanno fatta diventare l’influencer più quotata in fatto di cura e bellezza, è finita al centro di alcune polemiche in queste ore per a causa di una vacanza in montagna.

Per capire meglio meglio cosa sta provocando tutto questo clamore, dobbiamo oaggiungere un particolare e cioè la decisione dell’influencer di portare con sé anche la tata che normalmente si occupa delle sue due figlie, Grace e Joy. Questa scelta ha sollevato il malumore di alcune sue followers che – anche in maniera pesante – l’hanno criticata ritenendo inopportuno il fatto di portarsi la tata in vacanza.

“Il fatto che ogni vacanza vi portate dietro la tata la dice lunga sulle vostre capacità genitoriali. Joy è stata cresciuta praticamente da Divine!” e poi ancora “La tata in vacanza ma dove finiremo“, “Ma dai ma anche la tata in vacanza?noi donne comuni mortali come facciamo!!!che tristezza!“, questi alcuni dei commenti lasciati da utenti accanto alla foto su Instagram in cui si vedono Clio, le figlie e la tata durante una gita in bici in direzione Canazei.

Clio MakeUp risponde alle critiche

Presto è arrivata anche la risposta della diretta interessata che, senza timore, ha risposto per le rime sfatando quei luoghi comuni sulla maternità che ormai sono davvero obsoleti e fuori luogo: “Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici. Ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella” per poi continuare “Vedo i sorrisi delle mie figlie e vedo come si divertono, quindi non mi sento una cattiva madre. Se voi vi volete sentire delle madri migliori perché non andate in vacanza con la tata va bene allora vi lascio questo, siete migliori di me. Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m***a. Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’’eroina. Piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!“.

Uno sfogo apprezzato da tante followers, che l’hanno appoggiata sostenendo che l’invidia ha giocato un ruolo determinante e la maggior parte di chi ha commentato – secondo loro – farebbe carte false per potersi portare un aiuto anche in vacanza.