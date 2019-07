Clementino e Faceapp: foto a rischio censura su Instagram, il rapper è quasi nudo

Il noto rapper Clementino ne ha combinata un’altra delle sue. Dopo lo scandalo che lo travolse, quando pubblicò una sua foto “particolare”, ora rischia di essere nuovamente assalito dalle critiche. Clementino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae seduto, con indosso un costume bianco che poco lascia all’immaginazione.

Non memore dell’errore già pagato a caro prezzo, in quanto numerose furono le critiche del web, nelle ultime ore il giovane sta ricevendo numerosi commenti, fatti dagli uomini, mediamente, i quali non sono favorevoli a questo gesto del rapper, mentre quelli delle donne sono esattamente l’opposto. Già in passato Clementino aveva pubblicato una sua foto nella quale mostrava il suo corpo, in particolare le sue parti intime. Dalle donne questa foto fu apprezzata poiché l’uomo mostrava, a detta di molte, delle misure generose.

Ora, Clementino lo ha fatto nuovamente: sembra che il ragazzo non impari dai propri errori. In questi giorni circola sul web la sfida lanciata dai Ferragnez: quella di mostrarsi da vecchi. Ovvero, esiste un’applicazione, Faceapp, che permette, dopo avere inserito una propria foto, di vedere come si sarà da vecchi. Molti sono i vip che hanno voluto provare a vedere come sarà la loro faccia tra 30/40 anni.

Ma questa moda sta dilagando anche tra le persone comuni: sui social network molte sono le persone che postano le loro foto per fare vedere come cambieranno una volta divenuti anziani. La medesima foto è stata pubblicata anche dal rapper Clementino, peccato che il ragazzo mostri le sue parti intime, seppure velatamente coperte da un piccolo costume bianco.

Molte donne, in riferimento alle parti intime del ragazzo, definite da loro attraverso commenti come “generose”, asseriscono di non essersi nemmeno accorte che il rapper avesse usato Faceapp. Ovviamente la constatazione avanzata è ironica e dovrebbe suonare come un complimento a Clementino. La foto è divenuta virale e risulta essere una buona pubblicità per il rapper, anche se dopo pochi istante lo scatto è stato prontamente rimosso.