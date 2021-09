Claudio Sona parla del GF Vip: "Nella casa cercano il gay macchietta"

Manca poco meno di due settimane per l’inizio del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe e, salvo clamorosi colpi di scena, il cast per la sesta edizione è stato già completato dagli autori e dal direttore del settimanale “Chi”.

Nel cast non dovrebbe esserci Claudio Sona, che ha ottenuto la sua notorietà per essere il primo tronista del trono gay di “Uomini e Donne”. In una recente intervista rilasciata a Francesco Fredella in un programma trasmesso su RTL 102.5 chiamato “Trends & Celebrities” Claudio apre a questa possibilità, ma lanciando comunque frecciatina agli autori per il tipo di concorrenti cercati negli anni passati.

Le parole di Claudio Sona sul “Grande Fratello Vip”

Iniziando a parlare della sua avventura vissuta a “Uomini e Donne“, in cui scelse Mario Serpa, l’ex tronista rivela che rifarebbe molto volentieri quella esperienza, siccome la ricorda tutt’oggi con grande affetto. Afferma di essere riuscito a cambiare anche l’opinione della gente e loda Maria De Filippi e il suo staff, sottolineando che nel suo programma non ci sono copioni e per questo motivo tutto quello visto sul piccolo schermo è frutto della spontaneità.

Parlando invece del “Grande Fratello Vip” Claudio sottolinea che varcherebbe molto volentieri la fatidica porta rossa degli studi di Cinecittà, non tirandosi indietro però a lanciare una frecciatina agli autori: “Accetterei volentieri, senza dubbio. Tuttavia, viste le precedenti edizioni, credo cerchino personaggi più allegorici… Traduco: il gay deve essere ‘macchietta’. Si cerca qualcuno che rompa gli schemi, che spezzi la normalità. Nella casa mi farebbe paura la reclusione forzata per tanti giorni, lontano dai miei affetti, e la consapevolezza di essere ripreso 24 ore su 24″.

Andando a parlare più in profondità di una sua possibile avventura nella casa, Claudio dichiara di non voler mai incontrare un suo vecchio fidanzato insieme a lui: “Sicuramente devo dirti qualcuno che non vorrei trovare… sicuramente qualche ex, non sarebbe sicuramente un bel momento, però qualcosa da dirgli l’avrei”.