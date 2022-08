Claudio Lippi, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Claudio Lippi è uno dei presentatori più amanti della televisione italiana, una vera e propria icona nel mondo del piccolo schermo. I suoi esordi risalgono ai primi anni 60′, quando si cimentava nelle vesti di cantante con il gruppo I Crociati, con i quali noon ottenne però il successo sperato. E’ a partire dagli anni 90′ che ottiene la consacrazione in tv con la trasmissione ‘Il pranzo è servito’ e, soprattutto, con la conduzione di ben 7 edizioni di Buona Domenica con Maurizio Costanzo.

Di recente il noto presentatore ha voluto rompere il silenzio in merito alla sua vita privata, delineando un quadro decisamente drammatico della sua situazione. La notizia ha lasciato tutti i suoi fan senza parole, nessuno poteva mai aspettarsi che dovesse affrontare queste difficoltà: ecco l’inattesa dichiarazione.

Le parole di Lippi

A differenza di quanto si potrebbe pensare ripercorrendo la sua brillante carriera televisiva, il noto presentatore non se la passa affatto bene dal punto di vista economico. Molti suoi colleghi vivono in un mondo dorato, fatto di lusso e vacanze da sogno, ma non è purtroppo il caso di Claudio Lippi, che ora affronta la vita come i comuni mortali con pochissimi risparmi sul proprio conto.

Nel corso di una recente intervista, il noto presentatore ha confessato come ormai si sia ridotto sul lastrico in seguito a scelte sbagliate: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Non ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo sette mila euro”.

Il volto noto della tv italiana si è lasciato andare ad una confessione davvero toccante, a causa delle scellerate scelte del suo manager, ora non possiede neppure una casa ed è costretto a vivere in affitto. Tanti anni di duro lavoro sono andati in fumo in poco tempo, ed ora non restano che i rimpianti per essersi fidato delle persone sbagliate.