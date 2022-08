Claudio Lippi, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Claudio Lippi sicuramente è uno dei conduttori più noti del nostro Paese, una personalità che ha fatto la storia della nostra televisione. Ancora oggi Lippi viene seguito dalle persone nonostante le sue comparse in tv non siano più frequenti come una volta. Lippi è diventato famoso tra gli italiani a causa della sua contagiosa simpatia, ma anche per la sua immensa bravura. Un conduttore poliedrico e a tutto tondo che quindi non si può dimenticare facilmente.

Claudio è stato uno dei grandi conduttori del programma Buona Domenica assieme al collega Maurizio Costanzo. Lippi cominciò la sua carriera come cantante e conduttore per la radio, poi man mano ha cominciato anche a condurre programmi per la tv e la sua fama è cresciuta anno dopo anno. Ha riscosso molto successo soprattutto durante gli anni ’90. In questo periodo però il noto conduttore non sta attraversando un bellissimo periodo, vediamo che cosa sta succedendo.

La confessione di Claudio Lippi

Nel 2019 Claudio ha fatto una delle sue ultime apparizioni in tv partecipando alla Prova del Cuoco, trasmissione su Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Recentemente il conduttore ha però deciso di uscire allo scoperto e raccontare una situazione per certi versi scomoda, i fan sono rimasti senza parole.

Da sempre Claudio Lippi è conosciuto per la sua franchezza, per cui egli non ha avuto remore a raccontare la sua posizione personale attuale. Una posizione che non è assolutamente facile e che lo sta portando ad evere numerosi problemi che sta cercando di risolvere al più presto. Dopo aver partecipato alla Prova del Cuoco infatti non è stato più richiamato in trasmissione.

“Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Non ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo sette mila euro” – questa è la dichiarazione che Claudio Lippi ha fatto già diverso tempo fa alla stampa nazionale. Insomma, la sua situazione personale non rimane del tutto rosea.