Claudio Amendola mette a tacere il gossip: ”Non ci lasciamo”

Alla fine è arrivata la smentita ed è stata anche una dichiarazione secca. Claudio Amendola e Francesca Neri non sono divorziati. L’attore romano ha commentato la recente notizia diffusa sulla rivista Diva e Donna, dove affermava che la coppia fosse ad un passo dalla separazione. «Non è assolutamente vero, per l’amor del cielo. Non riesco a immaginare chi avrebbe iniziato questa voce. Non ha alcun senso. Per favore, non scherziamo”, ha detto Amendola attraverso le pagine del settimanale DiPiùTv, liquidando l’accaduto.

L’attore si è detto sorpreso dal fatto che una tale indiscrezione potesse circolare così rapidamente senza una solida base. In quello che sembra essere l’anno delle separazioni, da Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi a Ilari Blasi e Francesco Totti, il divorzio tra Claudio Amendola e Francesco Neri avrebbe dato un colpo di grazia al pubblico, che crede ancora nell’amore duraturo.

Infatti i due attori stanno insieme da venticinque anni, hanno un figlio, Rocco, e sono sposati dal 2010. Questo matrimonio e amore è qualcosa che dura a lungo. Le voci di un presunto addio avevano messo in confusione i fan della coppia, ma avevano anche sollevato dei dubbi.

Infatti, solo pochi mesi fa, Francesca Neri ha rivolto parole importanti al marito Claudio, che in questi anni, quando la malattia l’ha colpita notevolmente e l’ha isolata, è sempre stato al suo fianco.”Mi ha salvato“, ha ammesso l’attrice in un’intervista al settimanale Oggi, proseguendo: ” È stata una prova per entrambi“. Certo, i venticinque anni insieme non sono stati tutti rose e fiori, ma tra alti e bassi “l’amore trionfa su tutto”, soprattutto perché Amendola “è stato l’uomo che mi ha fatto soffrire di più al mondo, ma anche colui che mi ha amato di più”.

Difficile credere che le voci di un “amore al capolinea” potessero essere vere, ma dopo alcuni giorni di suspense è stata proprio Amendola a smentire la notizia e a confermare un amore e un matrimonio che dura. Claudio Amendola ha detto che non c’è nulla su cui ironizzare, sarebbe una faccenda seria.