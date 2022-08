Claudio Amendola, l’addio a Francesca Neri a causa di un’altra donna: lei è famosissima

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia l’attore Claudio Amendola, molto amato dal grande pubblico. Amendola è uno dei volti più noti della televisione italiana ed è seguito da tantissimi fan. Sono celebri i suoi film e le sue interpretazioni. Claudio è stato un volto di punta della serie tv “I Cesaroni”, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica. Ma come ogni persona su questo pianeta anche Amendola ha avuto i suoi momenti personali, e alcuni non sono stati assolutamente piacevoli.

el corso della sua carriera Amendola ha tenuto numerose interviste. I suoi fan sono molto appassionati alla sua storia personale e seguono molto da vicino le vicende personali dell’attore. In una intervista a “Verissimo”, che colpì molto i telespettatori a casa, Claudio parlò del suo rapporto con la moglie, Francesca Neri, rapporto che oggi, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe in crisi. Un dettaglio che ha scioccato i fan della coppia.

La separazione

Il sito Dagospia, come sempre informatissimo per quanto riguarda i fatti di gossip che interessano i vip, ha riferito che ormai la storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbe finita ormai da tre mesi. Alla base della rottura ci sarebbe l’amore di Claudio per un’altra donna. I due non hanno nè confermato, nè smentito tali dichiarazioni.

Claudio e Francesca si sono sposati nel 2010 a New York e il matrimonio è stato segnato da momenti molto difficili, come ad esempio l’infarto avuto da Claudio qualche anno e la malattia della moglie, che ha dovuto fare i conti con una cisti interstiziale. “Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto” – così aveva riferito la Neri diverso tempo fa.

Adesso tra i due la storia sembra arrivata al capolinea, come detto, e Claudio vivrebbe già in un altro appartamento. Sarebbe l’ennesima coppia dello spettacolo che in questo 2022 si dice addio, dopo quanto avvenuto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che dopo 20 anni di matrimonio hanno deciso di lasciarsi improvvisamente lasciando tutti senza parole.