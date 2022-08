Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati: lui avrebbe già lasciato casa

Ascolta questo articolo

Si conferma un’estate nera per le coppie di vip nostrani. Dopo la clamorosa fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme da oltre vent’anni, è scoppiata infatti un’altra coppia bella e famosa: stiamo parlando di Claudio Amendola e Francesca Neri. La storia tra i due attori romani durava da oltre venticinque anni, durante i quali non sono mai circolate voci di crisi.

Anzi: Amendola è stato accanto alla Neri anche nei momenti più bui, quelli della malattia di lei e delle difficoltà professionali di entrambi. Addirittura, stando a quanto scrivono i principali quotidiani – tra cui il Corriere della Sera – l’indimenticabile interprete de “I Cesaroni” avrebbe già lasciato la casa di lei, dove viveva, trasferendosi altrove.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono detti addio: lui a cena da solo col figlio

L’altra sera, poi, Claudio Amendola è stato avvistato a cena a Roma con il figlio Rocco, di 22 anni, ma con loro non c’era più Francesca Neri. L’occasione è stata immortalata da alcune giovanissime fan che hanno chiesto una foto con l’attore per poi pubblicarla sul popolare social Tik Tok. “Sono io che voglio farla con voi”, ha risposto Amendola, entusiasta dell’affetto che anche i giovanissimi provano nei suoi confronti.

Nessuna dichiarazione a proposito dell’assenza della compagna. Del resto entrambi i protagonisti di questa storia sono molto riservati e non hanno mai amato parlare della propria vita privata e men che meno della loro relazione. Soltanto qualche tempo fa, parlando della sua malattia, la cistite interstiziale cronica, Francesca Neri tessè le lodi del compagno.

“Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza” disse l’attrice in quell’occasione. “Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui” aveva concluso, lasciando intendere che forse tra loro sarebbe durata per sempre. E invece a quanto pare non è stato così.