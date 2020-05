Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis, racconta l’incontro con suo marito Marco

Claudia Ruggeri, la Miss Claudia del programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, é la cognata di Bonolis e dia sua moglie Sonia Bruganelli, in quanto é sposata dal 2016 con Marco Bruganelli, il fratello di Sonia. Claudia ha esordito nel programma nei panni della “sexy poliziotta” per poi diventare Miss Claudia nel mini mondo.

La soubrette, nonostante sia la cognata del noto conduttore, ha rimarcato più volte di non essere stata raccomandata dal cognato, infatti la ragazza faceva già televisione ancora prima di conoscere il suo attuale marito Marco. Ha raccontato, infatti, di aver iniziato la sua carriera come modella e di essere stata successivamente scelta come valletta nel programma “Domenica In“, condotto appunto dallo stesso Bonolis.

Ed é proprio in questo periodo che la giovanissima Claudia, nemmeno ventenne, dietro le quinte del programma televisivo, conobbe Marco Bruganelli. In quel periodo Claudia era fidanzata con un ragazzo molto geloso, che non sopportava il fatto che lei facesse televisione e la lasciò di punto in bianco. “Una domenica”, dichiara la Ruggeri, “dietro le quinte di ‘Domenica in’, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi ‘Chi fa piangere una ragazza così bella?’. Così ho incontrato Marco”.

Il rapporto che ha con la cognata Sonia é splendido, per lei é come se fosse una sorella; inoltre, racconta Claudia, “quando sono stata accolta all’interno della famiglia c’era un po’ di imbarazzo ma il ghiaccio si é rotto subito, Paolo é una persona straordinaria, divertentissima”. Inoltre, per sottolineare il bellissimo rapporto che ha con loro, ha aggiunto che vanno sempre in vacanza insieme e passano le feste sempre insieme a tutta la famiglia.

Per quanto riguarda la gelosia del marito, dice di non essere geloso di lei seppur in televisione e sui social non nasconde mai la sua sensualità. “Mi conosce bene”, ha infatti raccontato la Ruggeri, che ha poi continuato: “Anche se esibisco la mia fisicità e metto abiti sensuali sa che è un gioco e fa parte della trasmissione. Ma quando si spengono le luci sono un’altra Claudia”, ha assicurato la Ruggeri. I due attualmente non hanno ancora figli.