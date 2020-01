Claudia Gerini vorrebbe diventare mamma di un maschietto

L’attrice Claudia Gerini, in una lunga intervista rilasciata per il settimanale Oggi, parla del suo attuale compagno, Simon Clemente. Insieme all’uomo, che è il titolare del bar Jarro a Roma e dell’albergo Borgo Vista Lago a Trevigiano Romano, sarebbe pronta a fare dei passi importanti per la loro relazione.

La Gerini racconta di non voler mettere dei limiti alla sua storia d’amore, lasciando intendere la possibilità di un futuro matrimonio con Clemente; inoltre, confessa anche il desiderio di una nuova maternità. “Sogno un maschietto con il mio compagno Simon“, avrebbe dichiarato la bella quarantottenne romana, affermando che che forse, proprio per la sua età, potrebbe essere “fuori tempo massimo“.

Claudia è già mamma di Rosa, di quindici anni, nata dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, che ha dieci anni ed è nata dalla lunga relazione che la donna ha avuto con Federico Zampaglione. Dopo la storia di dodici anni con il frontman dei Tiromancino, l’attrice sembra aver ritrovato l’amore che vorrebbe coronare con un altro bambino: “Magari!” afferma speranzosa al settimanale, durante l’intervista, “Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto“.

L’incontro con Simon Clemente, secondo il racconto di Claudia, sarebbe avvenuto per caso: lui, infatti, sarebbe un papà separato la cui figlia, Mia, è nella stessa comitiva di Rosa e Linda. “Ci siamo incontrati durante una settimana bianca a Cortina, ci siamo messi a chiacchierare e… E’ nata una bella storia” ricorda con piacere l’attrice, raccontando anche che le figlie lo adorano.

Inoltre, la Gerini, non esclude nemmeno il matrimonio con l’imprenditore romano: sebbene adesso creda non sia ancora necessario, in futuro potrebbe essere una bella possibilità. D’altronde, come afferma la donna stessa, lei è una mamma divorziata e quindi libera di convolare nuovamente a nozze.