Claudia Gerini torna a parlare del suo flirt mai decollato con Carlo Verdone

Della loro liaison si è a lungo vociferato in passato, con la stessa Claudia Gerini che un anno fa arrivò ad ammettere l’esistenza di qualcosa di tenero tra lei e Carlo Verdone. I due, pur essendosi molto avvicinati, arrivarono però al punto di desistere, non essendo pronti a dar vita ad una relazione stabile.

A quanto pare fu proprio Claudia Gerini a non ritenersi nelle condizioni per dar avvio ad una convivenza o ad una relazione seria. Ospite di Domenica In, la 47enne attrice di origini romane ha voluto innanzitutto ribadire che Carlo Verdone è sempre stato il suo idolo. Non sorprende quindi che per sua stessa ammissione, con gli amici all’università era solita interloquire con le battute dei suoi celebri film.

I due si conobbero negli anni ’90, quando venne scartata da un provino condotto dallo stesso Verdone. Poi ebbero modo di rincontrarsi sul palcoscenico di un altro teatro, e fu allora che tra di loro iniziò una collaborazione che li portò a recitare insieme in pellicole di successo come Viaggi di nozze e nel successivo Sono pazzo di Iris Blond.

Fu proprio sotto la direzione di Verdone che tra di loro scattò una scintilla, destinata però a non attecchire per evolversi in qualcosa di più impegnativo. “C’è stato un coinvolgimento sentimentale, ma era un momento particolare per tutti e due. Ci vogliamo bene, abbiamo diviso molto. Lui è ovviamente un uomo complicato, come io sono una donna complicata” ha aggiunto l’interprete di A casa tutti bene.

Ad ogni modo, nonostante l’amore non sia sbocciato, tra di loro continua ad esserci un certo feeling. Non è quindi un caso che il regista di Bianco, rosso e Verdone abbia definito l’attrice la sua anima gemella. E quel rapporto speciale che non ha mai superato lo stadio di un flirt, oggi si è evoluto fino a diventare qualcosa di molto profondo, un’amicizia caratterizzata da un affetto infinito, in cui non manca di certo l’affinità. E c’è da domandarsi a questo punto cosa sarebbe mai successo se i due avessero deciso di investire su di una possibile storia d’amore.