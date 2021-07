Claudia Gerini spiega perché non ha fatto il vaccino: le parole dell’attrice

Ospite del Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, di cui è la presidentessa onoraria, Claudia Gerini ha parlato del suo sogno di fare la regista e dei suoi prossimi ruoli al cinema (tra cui quello di Sindaca di Roma), ma non solo. L’attrice romana, infatti, si è espressa anche a proposito del vaccino anti-Covid che in queste settimane sta facendo molto discutere, dividendo l’opinione pubblica.

Claudia Gerini ha dichiarato apertamente di non essersi vaccinata. O meglio, di non essersi ancora vaccinata, e non perché non crede ai vaccini o è contraria il linea di principio. L’attrice, infatti, ci ha tenuto a sottolineare di non essere assolutamente una no-vax, ma di avere le sue remore. Pur non volendo condizionare nessuno, la Gerini ha spiegato meglio il suo punto di vista (che poi è quello di tanti altri italiani).

Claudia Gerini si schiera sul vaccino: “Non sono contraria, ma…”

A un passo dai cinquant’anni, portati in maniera a dir poco egregia, Claudia Gerini è un’attrice e una donna risolta, che ha maturato idee precise sia sul piano professionale che su quello della vita privata. Tra queste, la Gerini ha rivelato quello che pensa del vaccino anti-Covid. “No, non sono vaccinata” ha messo, specificando subito di non essere assolutamente contraria. Anzi.

Il problema è che l’attrice si è dichiarata abbastanza timorosa, soprattutto per via di alcune passate vicissitudini. Per lei la questione non è essere “no vax” o “sì vax”, bensì l’avere dubbi e paure sulle eventuali (e remote) conseguenze negativi derivanti dall’inoculazione del vaccino. “E’ un vaccino d’emergenza, e non sono io a dirlo, la Food and Drug Administration l’ha approvato in emergenza visto che non c’è una cura” ha spiegato la Gerini, augurandosi che presto venga scoperta.

L’attrice ha poi spiegato: “Siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, che hanno mostrato una mia fragilità, devo stare molto attenta”. Tuttavia non ha preso assolutamente sottogamba il problema della pandemia, tant’è che, per tutelare se stesse e gli altri, ha deciso di sottoporsi molto spesso ai tamponi di routine. Non solo, perché Claudia Gerini ha rivelato che sua figlia 17enne ha fatto regolarmente il vaccino, tra l’altro con la sua approvazione.